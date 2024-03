Apple Magic Keyboard Folio in sconto del 13%, solo su Amazon

Ti capita spesso di lavorare anche fuori dall’ufficio o comunque in movimento? Oppure studi in biblioteca e in università con il tuo iPad e hai bisogno di una tastiera portatile efficiente e a un prezzo conveniente? La proposta perfetta per te è la super offerta disponibile sul modello Apple Magic Keyboard Folio, uno dei migliori sul mercato, in sconto del 13% su Amazon. E, se sei pratico di prodotti Apple, sai benissimo ce si tratta di una chance più che rara, visti i pochi sconti sui prodotti del brand.

Per pochissimo, avrai l’occasione di portare a casa la tastiera Apple Magic Keyboard Folio per iPad ad appena 259,00€ invece di ben 299,00€. Il nostro consiglio è di sfruttare l’offerta finché sei ancora in tempo!

Il meglio per il tuo iPad: tastiera Apple Magic Keyboard Folio

Probabilmente ti starai chiedendo perché vale effettivamente la pena investire in un prodotto simile, che sia di fascia alta. Te lo spieghiamo subito, entrando nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche di questo prodotto! Una delle caratteristiche distintive della tastiera Magic Keyboard Folio è il suo meccanismo di scissor-switch, che offre una sensazione di battitura reattiva e confortevole anche dopo un lunghissimo utilizzo. I tasti, inoltre, ti assicurano una digitazione precisa e silenziosa, garantendo una piacevole esperienza di utilizzo anche dopo ore e ore!

Il design folio della tastiera, poi, non solo offre una protezione completa per lo schermo dell’iPad, ma fornisce anche un supporto integrato che consente di inclinare l’iPad in due diverse angolazioni per una visualizzazione ottimale durante la digitazione o la visualizzazione dei contenuti multimediali.

In più, la connessione alla tastiera avviene tramite il sistema magnetico Smart Connector, che fornisce un collegamento rapido e senza problemi tra la tastiera e l’iPad. Questo elimina la necessità di pairing Bluetooth e assicura una connessione molto più affidabile ogni volta che si utilizza la tastiera. Elemento da non dimenticare, è provvista di una retroilluminazione regolabile, che consente di digitare comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione e in tarda notte! Acquista ora la tastiera, in sconto del 13% su Amazon ma solo per pochissimo.