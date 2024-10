Android Auto non supporterà più gli smartphone più vecchi

Google ha iniziato ad applicare requisiti più severi per Android Auto, escludendo i dispositivi più vecchi: le uniche versioni ora Android compatibili, infatti, sono soltanto quelle successive ad Android 9.0.

Solo il 5,8% dei dispositivi Android usa la versione 8.0

Perché questo cambiamento? Sebbene Google non abbia ufficialmente confermato le ragioni alla base di questa decisione, è evidente che miri a migliorare l’esperienza complessiva di Android Auto: con versioni Android più recenti, la piattaforma può sfruttare tutte le ultime funzionalità e i miglioramenti di sicurezza disponibili.

Se il tuo smartphone ha ancora una versione Android 8.0 o precedente, purtroppo, non potrai più usare Android Auto. Chi prova a collegarsi con un dispositivo non compatibile, riceverà un messaggio di errore: “Questo telefono non supporta più Android Auto”.

Tuttavia, non sembra che la novità avrà un impatto particolarmente pesante sull’utenza. È, infatti, soltanto una piccola fetta quella che utilizza ancora Android 8.0: a maggio 2024 era soltanto il 5,8% dei dispositivi Android attivi.

Per risolvere il problema, non c’è altro modo che collegarsi con un dispositivo compatibile, ovvero con sistema operativo Android 9.0 o superiore.