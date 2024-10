TikTok celebra il mese della consapevolezza sulla sicurezza informatica

TikTok ha annunciato il mese della consapevolezza sulla sicurezza informatica. Un’iniziativa importante, vista la mole di dati personali e informazioni sensibili presenti sul noto social network di Byte Dance. In un comunicato ufficiale, la nota piattaforma ha riconfermato il suo impegno nel proteggere la sicurezza della sua community globale e a mantenere i più alti standard di sicurezza e protezione.

“A ottobre, siamo entusiasti di celebrare il Cybersecurity Awareness Month e incoraggiare la nostra community di oltre un miliardo di persone a #BeCyberSmart. Stiamo anche celebrando i quattro anni del programma globale bug bounty di TikTok con HackerOne!“, ha spiegato l’azienda tramite il comunicato ufficiale.

In TikTok sono due i gruppi che contribuiscono alla cultura sulla sicurezza informatica online:

i ricercatori che alimentano il programma bug bounty HackerOne; i creatori che diffondono la conoscenza sulla cybersecurity nella piattaforma.

TikTok e sicurezza informatica: quattro anni di impegno

Sono passati ormai quattro anni dall’inizio del programma Global Bug Bounty legato alla partnership di TikTok con HackerOne per la sicurezza informatica. “Da quando ha fondato il programma, TikTok ha lavorato con oltre 450 ricercatori di sicurezza che hanno identificato e divulgato in modo proattivo oltre 1.000 vulnerabilità di sicurezza in modo che i nostri team di sicurezza potessero risolverle rapidamente. Siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo anche raggiunto (e superato) un importante traguardo, assegnando oltre 1,6 milioni di $ in premi oltre a quanto assegnato durante i Live Hacking Events“.

Marten Mickos, CEO di HackerOne si è detto soddisfatto di questa collaborazione pluriennale. In occasione della celebrazione della consapevolezza sulla sicurezza informatica, ha dichiarato:

TikTok è una delle app più popolari al mondo e la posta in gioco è alta per un team di sicurezza che protegge oltre un miliardo di utenti. In quanto organizzazione globale, il programma bug bounty di TikTok contribuisce alla sua sofisticata postura di sicurezza come inestimabile ultima linea di difesa. Negli ultimi quattro anni, la dedizione di TikTok nel creare coinvolgimento nel suo programma ha continuato a produrre risultati potenti.

Il web è una giungla di minacce online. Ogni giorno ne spunta una nuova e il rischio di perdere dati e denaro è sempre più alto. La consapevolezza è tra le prime armi di difesa contro i cybercriminali. Ben vengano iniziative di questo tipo e programmi di informazione e ricerca. Tra l’altro, sono sempre di più gli italiani che vorrebbero scomparire dal web proprio per questi pericoli.