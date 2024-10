WhatsApp ha fatto un ottimo lavoro con questo nuovo widget

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS, esattamente il 24.22.10.74 già disponibile su TestFlight, porta con sé un’interessante novità per coloro che amano curiosare fra gli aggiornamenti di stato dei propri contatti.

Sfruttando le nuove API di Apple, WhatsApp ha potuto sviluppare un widget più efficiente che dà modo agli utenti di accedere agli aggiornamenti di stato direttamente dalla schermata Home, senza dover aprire l’applicazione.

Nuovo widget per gli stati di WhatsApp

Gli screenshot mostrati da WABetaInfo ci mostrano le diverse configurazioni del nuovo widget per visualizzare gli stati di WhatsApp:

Si tratta di un importante miglioramento rispetto al vecchio widget, che era basato su API iOS ormai obsolete e non più compatibili con le ultime versioni del sistema operativo, in particolare iOS 18. In passato, infatti, l’integrazione era piuttosto limitata e la visualizzazione degli stati appariva lenta e non ottimale. Con l’avanzamento delle API di Apple, WhatsApp ha quindi deciso di rimuovere il vecchio widget e creare una soluzione più moderna e fluida.

Il nuovo widget è pensato per chi consulta abitualmente gli stati di WhatsApp ed apprezza la possibilità di vedere gli aggiornamenti in tempo reale. Viene così fornito un accesso comodo e rapido agli stati più recenti dei contatti, specialmente coloro con cui si interagisce di più, mostrandone la relativa anteprima. WhatsApp ha inoltre pensato di introdurre due versioni di questo widget, con dimensioni differenti. La versione più piccola mostra l’ultimo aggiornamento di stato pubblicato da un solo contatto, ideale per chi vuole seguire singole persone. Il widget più grande, invece, consente di vedere fino a tre aggiornamenti di stato in contemporanea, offrendo una panoramica più ampia e completa.

La selezione dei contatti visibili nel widget può variare a seconda della configurazione ed è possibile dare la priorità agli aggiornamenti più recenti oppure a quelli dei contatti con cui si interagisce di più. Attualmente, il nuovo widget è disponibile solo per alcuni beta tester, ma WhatsApp ha annunciato che sarà progressivamente distribuito ad un pubblico più ampio nei prossimi giorni.