I nuovi Mac Mini con M4 sono disponibili su Amazon: preordini aperti

Amazon ha aperto i preordini sulla nuova generazione di Mac Mini: i piccoli desktop di casa Apple sono disponibili in tutte le configurazioni con consegna prevista per l’8 novembre, giorno di lancio. Si parte da 729 euro per il modello con chip M4 e 256GB di archiviazione SSD.

Mac Mini 2024: più piccolo e più potente

La prenotazione è al prezzo minimo garantito, quindi se il costo dovesse scendere da qui al lancio per un’offerta momentanea o per altri motivi lo pagherai sempre al prezzo più basso possibile.

Il nuovo Mac Mini è un capolavoro di potenza e ingegneria, in un formato ancora più compatto che si misura in soli 12,7 centimetri per lato, ma con performance elevate date dai chipset M4 e M4 Pro che offrono una velocità incredibile e una fluidità eccezionale per ogni genere di attività.

Nonostante le dimensioni ancora più compatte non mancano le porte a disposizione: sul retro, trovi Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet, mentre sul davanti per la prima volta sono presenti porte USB-C e jack per cuffie.

Il Mac mini funziona in perfetta sinergia con il tuo iPhone o iPad: puoi ad esempio copiare e incollare contenuti dallo smartphone al Mac, inviare messaggi o rispondere alle chiamate FaceTime direttamente dal desktop e così via.

Prenota adesso la tua configurazione preferita su Amazon: i prezzi partono da 729 euro.