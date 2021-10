Apple MacBook Pro 2021 e AirPods 3: tutte le novità dall'evento Unleashed

Si è appena concluso l'evento Apple Unleashed, una conferenza di presentazione con la quale il brand di Cupertino ha annunciato alcune novità importanti

L'evento si è concentrato – come anticipato in apertura da Tim Coock – sul comparto musicale e sul mondo Mac, riferendosi rispettivamente alle AirPods di 3a generazione, ad alcune novità per Apple Music e ai nuovi MacBook Pro 2021.

AirPods – 3a Generazione

Sono state finalmente presentate le AirPods di 3a generazione, con piccoli ma interessanti novità rispetto alla versione precedente. Cambia il design, che possiamo descrivere come una via di mezzo tra le AirPods classiche e la versione Pro, senza gommini in-ear e con una forma apparentemente più ergonomica.

Il nuovo modello 2021 introduce la certificazione IPX4, il sensore di pressione per controlli e gesture, un microfono integrato di qualità maggiore e il supporto alle tecnologie Dolby Atmos e Spatial Audio. Cambia anche la custodia di ricarica, che sulle nuove AirPods 3 diventa compatibile con la ricarica wireless MagSafe, che garantisce oltre 1 ora di autonomia con soltanto 5 minuti di carica.

Le AirPods di 3a generazione saranno in vendita a partire dal prossimo 26 ottobre al prezzo di 199€, nella solita ed unica colorazione bianca.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere l'articolo dedicato accedendo a questa pagina.

MacBook Pro 2021

Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro 2021, con importanti novità hardware rispetto ai precedenti modelli.

I MacBook 2021 hanno una tastiera tutta nuova, un display full screen con tanto di notch e un nuovo set di porte laterali. Ritorna lo slot SD, l'uscita video HDMI e – udite udite – il MagSafe, il celebre connettore di ricarica magnetico presente su molti modelli del passato.

Con i nuovi MacBook Pro 2021 arrivano i primi chip della serie Apple Sylicon Pro, ovvero M1 Pro e M1 Max. Apple ha sviluppato una nuova architettura interna, che consente ad M1 Pro di raggiungere prestazioni il 70% più elevate rispetto al precedente M1.

M1 Max, con ben 32 core fisici e dimensioni del chip raddoppiate, garantisce prestazioni ben superiori – a detta di Apple – rispetto alla maggior parte dei chip per notebook presenti sul mercato. Tutto questo è merito anche del gran lavoro di ottimizzazione, MacOS riesce a tirar fuori il massimo delle performance dai nuovi processori per MacBook Pro.

Per maggiori informazioni sui nuovi MacBook Pro 2021, vi invitiamo a leggere l'articolo dedicato accedendo a questa pagina.

Hompod Mini arriva in Italia

A distanza di molti mesi dall'annuncio ufficiale, Homepod Mini è pronto ad arrivare anche in Italia. Apple ha annunciato la disponibilità del piccolo smart speaker con Siri per il nostro mercato, sarà possibile acquistarlo a partire da novembre al prezzo di 99€. Oltre alle classiche colorazioni, saranno disponibili anche le nuove varianti blu, giallo e arancione.

Apple Music

Protagonista dell'evento Unleashed è stato anche Apple Music, il servizio di streaming musicale della casa di Cupertino. Arriva il supporto Dolby Atmos e Spatial Audio, compatibile sia con le nuove AirPods 3 che con le versioni Pro e Max.

Viene introdotto anche un nuovo piano di abbonamento, chiamato Voice Plan, che consente di riprodurre brani, album e playlist sfruttando esclusivamente i comandi vocali di Siri. Il costo del nuovo piano è di 4,99€ e consente l'accesso al catalogo musicale completo, con oltre 90 milioni di brani. Infine, sono previste delle nuove playlist su Apple Music, divise per stato d'animo e attività e in grado di dare consigli musicali personalizzati in base ai gusti di ogni utente.