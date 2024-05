Apple AirPods (3ª generazione) a 161€: il prezzo bomba arriva da eBay grazie al COUPON

Quando parliamo di auricolari wireless, nell’olimpo svettano le AirPods di Apple. E il modello più aggiornato (quello del 2022) è fortemente scontato su eBay grazie al coupon esclusivo “MAGGIO24“. Immettendo quest’ultimo in fase d’acquisto, potrai pagarli 161,91€ al posto ei classici 199,00€!

Tutte le caratteristiche delle Apple AirPods (3ª generazione)

La particolarità delle AirPods di Apple è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa. Questa tecnologia fornisce un suono tridimensionale, adattando automaticamente la direzione del suono ai tuoi movimenti, facendoti vivere la tua musica in un modo unico.

Il tutto è migliorato dal driver dinamico ad alta escursione, progettato da Apple stessa, il quale fornisce un suono perfetto su tutte le frequenze. Inoltre, l’equalizzazione adattiva calibra automaticamente la musica in base alla forma del tuo orecchio, garantendo un’esperienza di ascolto personalizzata.

Per chi ama la tranquillità durante l’ascolto, questi auricolari offrono la cancellazione del rumore attiva, che elimina i rumori di fondo. La modalità “trasparenza”, invece, ti permette di rimanere consapevole dell’ambiente circostante senza interrompere la tua musica, utile nel caso decidessi di spostarti in giro per la città con i tuoi auricolari alle orecchie.

Le migliorie rispetto al modello precedente non interessano solo le componenti interne, ma godono anche di un design più leggero e confortevole! Inoltre, la resistenza all’acqua e al sudore, rende gli AirPods perfetti per l’utilizzo in ogni situazione, dalla pioggia agli allenamenti intensi.

E non mancano, ovviamente, i controlli intuitivi con sensore di pressione, permettendoti di gestire la musica, rispondere alle chiamate e attivare Siri con un semplice tocco.

Prendi subito le Apple AirPods di 3ª generazione a un prezzo folle: solo 161,91€! Tutto merito del coupon esclusivo “MAGGIO24“.