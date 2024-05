Samsung Galaxy Buds Live: taglio di prezzo davvero ESAGERATO

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live si distinguono per una costruzione di alta qualità e una scheda tecnica di livello superiore, che garantisce un’esperienza sonora eccezionale. Queste cuffiette offrono numerose funzionalità esclusive e controlli immediati, sia per ascoltare la tua musica preferita e sia per gestire le chiamate telefoniche. Inoltre, godono di una lunghissima autonomia durante l’uso.

Approfitta dell’incredibile sconto del 42% su Amazon ed acquista immediatamente gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live nella colorazione nera: saranno tuoi per soli 109 euro anziché 189 euro.

Maxi offerta per i Samsung Galaxy Buds Live

Grazie al design open-type senza cuscinetti in-ear e con prese d’aria, gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live riducono drasticamente la sensazione di occlusione delle orecchie. La cancellazione attiva del rumore ti permetterà di concentrarti al meglio su ciò che stai ascoltando, mentre i 3 microfoni integrati cattureranno la tua voce in modo chiaro e naturale.

Potrai fruire al massimo delle tue playlist musicali preferite, grazie ai comodi pulsanti touch che consentono un facile controllo. Gli auricolari Bluetooth di Samsung esaltano degnamente i suoni bassi, ma avrai comunque la possibilità di regolare l’equalizzatore in base al tuo gusto. Con una batteria da 60mAh e una custodia di ricarica con modulo da 472mAh, potrai godere di lunghe sessioni di ascolto senza preoccuparti della durata della batteria.

Le scorte disponibili stanno terminando rapidamente, quindi non esitare a mettere nel carrello i tuoi auricolari Samsung Galaxy Buds Live e risparmiare 80 euro: riceverai l’ordine a casa in pochissimi giorni e senza pagare la spedizione.