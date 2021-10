MacBook Pro 2021 con chip M1 Pro e M1 Max UFFICIALI: potentissimi

Finalmente, i nuovi MacBook Pro 2021 sono ufficiali. I nuovi portatili di punta Apple si rinnovano nel design e nell'hardware: ecco tutti i dettagli su specifiche e prezzo.

MacBook Pro 2021 ufficiali: i dettagli

Potenza e nessun compromesso: c'è questo alla base dei nuovi portatili del colosso di Cupertino. Si parte dalla presenza dei nuovissimi chip. Si potrà scegliere fra due nuovi processori, entrambi molto potenti: M1 Pro e M1 Max. Entrambi rappresentano l'evoluzione del primo chip “home made” del colosso di Cupertino, l'M1.

M1 Pro è basato su architettura a 5 nanometri, supporto fino a 32GB di RAM (memoria unificata) e una CPU fino a 10 core: 8 core ad alte prestazioni, 2 core ad alta efficienza. Le prestazioni della CPU sono superiori del 70% rispetto a quelle di M1. La GPU a 16 core offre invece il doppio della velocità rispetto alla precedente generazione. Inoltre, è presente anche il potente acceleratore ProRes nel motore multimediale, che garantisce un’elaborazione video velocissima e poco energivora.

M1 Max punta ancora più in alto, diventando il chip per PC portatili più potente al mondo. Basato sulla stessa CPU fino a 10 core di M1 Pro, la sua GPU arriva a 32 core mentre il supporto per la RAM si spinge a 64GB (memoria unificata).

I nuovi MacBook Pro arrivano con due diversi tagli di dimensione del display. Per la prima volta, c'è una versione con pannello da 14″ (14,2″), oltre a uno da 16″ (16,2″). Gli schermi sono pannelli Liquid Retina XDR con tecnologia mini-LED, la stessa adottata su iPad Pro. Il display arriva a una luminosità di picco di 1600 nit ed è dotato di un contrasto di 1.000.000:1. Massimo supporto alla gamma cromatica P3 e non manca il refresh rate adattivo fino a 120Hz con tecnologia ProMotion.

I bordi dei pannelli sono quasi assenti, così sottili da rendere necessaria l'implementazione di un notch per la videocamera, anch'essa rinnovata. La nuova FaceTime HD supporta infatti la risoluzione 1080p e sfrutta i nuovi processori per offrire una qualità video di alto livello. Perfetta quindi per videochiamate e videoconferenze, in abbinata ai nuovi microfoni (tre in tutto). Nel comparto multimediale non mancano nemmeno nuovi speaker stereo (6 in totale), con supporto al Dolby Atmos. Inoltre, torna su MacBook Pro uno slot per schede SDXC e c'è anche una porta HDMI per connessione rapida a monitor esterni.

Aumenta anche l'autonomia energetica che, in base ai modelli, è fino a 4 volte superiore rispetto al passato. Si velocizza invece il sistema di ricarica, che arriva a garantire fino al 50% in solo 30 minuti. Il nuovo alimentatore di ricarica presenta nuovamente l'amatissimo MagSafe, di terza generazione.

Un sacco di novità hardware, che naturalmente sono accompagnate anche da modifiche a livello estetico. Il notch del display, e la tastiera – che ora è su sfondo nero – ne sono un esempio. Inoltre, sparisce la Touch Bar, in favore dei classici tasti fisici, ben più apprezzati e questa volta a dimensione standard, non più piccoli e stretti, come sui vecchi modelli.

I nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ – con chip M1 Pro e M1 Max – sono già disponibili in preordine sui canali ufficiali Apple (online e offline). Si parte da 2349€ per l'edizione da 14″ e 2849€ per il modello da 16″. Naturalmente, le diverse configurazioni dei notebook comporteranno oscillazioni verso l'alto del prezzo.