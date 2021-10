Apple AirPods 3 UFFICIALI: ecco i nuovi auricolari Bluetooth della Mela

L'attesa è finita: Apple ha sciolto ogni riserva sugli attesissimi AirPods 3, auricolari Bluetooth di cui puntualmente abbiamo riportato news e anticipazioni che ci aiutassero a capire meglio cosa l'azienda di Cupertino avesse in serbo per noi. Ogni domanda ha finalmente trovato risposta, per cui non resta altro che analizzare nel dettaglio caratteristiche e specifiche.

Apple AirPods 3: scheda tecnica

Nessun clamoroso cambiamento per quanto riguarda il design: a colpo d'occhio, risulta molto simile a quello apprezzato nel caso degli AirPods Pro, seppur con un “bastoncino” leggermente più contenuto. Di quest'ultimo apparecchio viene mantenuto anche il medesimo sensore di pressione.

Da segnalare il nuovo driver implementato da Apple un amplificatore ad alta gamma dinamica, che dovrebbe garantire bassi più corposi e suoni alti più nitidi e cristallini. Il microfono è invece rivestito da una rete acustica che consente di ridurre il rumore del vento, per la massima chiarezza nel corso delle telefonate anche grazie al codec vocale AAC-ELD.

Notizia certamente positiva è la maggiore durata della batteria, che consentirà di utilizzare gli AirPods 3 per ben 6 ore in riproduzione. Basteranno appena 5 minuti di ricarica tramite apposita custodia per ottenere 1 ulteriore ora di autonomia. Sia la custodia di ricarica che gli auricolari Bluetooth godono della una resistenza di grado IPX4.

Il prezzo di vendita degli Apple AirPods 3 ammonta a 179 dollari, con disponibilità già a partire dalla prossima settimana. Da segnalare un conseguente calo di prezzo per la seconda generazione, che passa a 129 dollari.

Articolo in aggiornamento