Apple Keynote 2022: benvenuti ai nuovi iPhone 14, AirPod Pro e Watch

Volge al termine l’appuntamento con il Keynote 2022, durante il quale Apple ha puntato i riflettori su numerosi prodotti: iPhone 14 ha certamente rubato la scena, in tutte le sue “diramazioni” Pro e non Pro.

L’evento è stato decisamente ricco e, come già in molti sapranno, enorme attenzione è stata dedicata anche ai nuovi smartwatch ed agli auricolari Bluetooth, per cui facciamo rapidamente il punto della situazione.

Tutti i nuovi prodotti presentati durante l’Apple Keynote 2022

Spazio fin da subito per Apple Watch 8 che, a voler essere del tutto onesti, non si differenzia molto dai precedenti modelli (soprattutto per quanto riguarda l’impatto estetico). Non è mancato neppure Apple Watch SE, l’unità più economica e dedicata a chi vorrebbe avere al polso uno smartwatch dell’azienda di Cupertino senza però spendere una fortuna. La vera sorpresa è arrivata con Apple Watch Ultra (e non Pro, come molti sospettavano), che si rivolge agli amanti delle attività sportive estreme e delle immersioni.

AirPods Pro di nuova generazione fa invece il suo esordio con chip H2 ed audio spaziale. Da menzionare la presenza dell’audio spaziale ed il nuovo sistema di cancellazione del rumore 2X. In alternativa è possibile scegliere la modalità “trasparenza dinamica”. Fino a 6 ore (30 ore totali) di autonomia e molto gradita la possibilità di aumentare il volume con un semplice swype.

Gran finale con gli iPhone 14: oltre al modello standard abbiamo anche il 14 Plus, il 14 Pro ed il vero top di gamma 14 Pro Max. Le maggiori differenze sono riscontrabili per le unità Pro, che segnano un definitivo punto di rottura con il tradizionale notch e danno il benvenuto alla “tacca dinamica” ed all’Always On Display. Su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max fa il suo esordio ufficiale anche l’ultimo processore Apple 16 Bionic, a differenza del 14 e del 14 Plus animati dal chip Apple 15 Bionic. Notevoli differenze anche per quanto riguarda le fotocamere posteriori, con i modelli Pro che consentono di realizzare foto a 48 MP Raw, lasciando che gli altri due membri della famiglia “si accontentino” di scatti a 12 MP.

Ricordiamo che gli AirPods Pro saranno disponibili al prezzo di 249 dollari. Apple Watch Series 8 a partire da 399 dollari, Watch SE a partire da 249 dollari, Watch Ultra a 799 dollari. Concludiamo con iPhone 14 da 799 dollari, 14 Plus da 899 dollari, 14 Pro da 999 dollari e 14 Pro Max da 1099 dollari: ovviamente, per ogni prodotto bisogna considerare il cambio in euro, il taglio di memoria considerato ed anche la tipologia di connettività per quanto riguarda gli smartwatch.

Per informazioni più dettagliate, vi rimandiamo ai nostri approfondimento:

Insomma, tante indiscrezioni sono state confermate ma è oggettivo che i prezzi di vendita risultino elevati (e non poco): tali cifre, non solo per iPhone 14 ma anche per tutti gli altri prodotti ufficializzati, sono ancora sinonimo di un’esclusività che da sempre ha caratterizzato questo brand?