Apple AirPods Pro 2, eccole: più potenti con chip H2 e bluetooth 5.2

L’evento Far Out è stato teatro per la presentazione di AirPods Pro 2, la nuova generazione di cuffie firmata Apple che accompagna il reveal di iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra.

Con un design simile agli auricolari della prima serie AirPods Pro, i nuovi si presentano con il nuovo chip Apple HD e supporto bluetooth 5.1 che, insieme al codec LC3, assicura una maggiore stabilità ed efficienza. Lo standard aiuta anche a migliorare la qualità del suono per le chiamate vocali e permette l’ascolto di brani con bitrate più elevati.

Apple AirPods Pro 2: dettagli, caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita

I nuovi AirPods Pro 2 garantiscono una cancellazione del rumore due volte più efficace rispetto la precedente generazione, un effetto trasparenza adattiva, controlli touch per volume e autonomia fino a 6 ore di riproduzione che arrivano a 30 complessive se abbinato all’uso con il case.

Proprio sul case di ricarica è presente un altoparlante integrato per permettere di rintracciare gli auricolari più facilmente, insieme al supporto “Trova il Mio” direttamente collegato al proprio iPhone. La custodia potrà essere ricaricata anche con un caricabatterie per Apple Watch.

Apple AirPods Pro 2 avranno un prezzo di 249 dollari con pre-ordini aperti il 9 settembre. La disponibilità è prevista invece per il 23 settembre.

(notizia in aggiornamento…)

