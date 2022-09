Apple Watch Ultra è UFFICIALE: ecco lo smartwatch per gli sport estremi

Si è parlato tanto di Apple Watch Pro che alla fine è arrivata, come previsto, l’ufficialità. Il colosso di Cupertino ha presentato la sua linea inedita di smartwatch pensati per gli sport estremi, chiamata Apple Watch Ultra, nel corso dell’evento Far Out in cui abbiamo fatto la conoscenza anche della Serie 8 dei “normali” Apple Watch.

Il confronto parte proprio con quest’ultimi: rispetto alla gamma di prodotti che abbiamo conosciuto finora, Apple Watch Ultra si presenta con un design rinnovato e naturalmente con l’utilizzo di un materiale più durevole volto a renderlo ancora più robusto.

Apple Watch Ultra: dettagli, caratteristiche, prezzi e data di uscita

Apple ha specificato di aver sfruttato una “formulazione più durevole del titanio“: questo ha permesso di dar vita ad uno smartwatch altamente resistente, in grado di reggere bene in condizioni ambientali estreme e complicate, per cui è stato evidentemente progettato.

Potremo personalizzarlo con appositi cinturini pensati specificatamente per la montagna, il mare e le escursioni, con tanto di speciale modalità notturna di colore rosso.

Cambiano le dimensioni: Apple Watch Ultra supera anche la versione da 45mm dei normali Watch, con una cassa in titanio da 49mm che ospita un display il 7% più grande. Vista la natura estrema del dispositivo, troviamo anche una batteria più capiente, che ci permetterà di utilizzarlo per 36 ore consecutive. Diventeranno 60 con una nuova modalità di risparmio energetico in arrivo a fine anno.

Apple Watch Ultra ha un nuovo pulsante Azione che può essere personalizzato per vari scopi, inclusi allenamenti, bussola e una nuova funzione di ritorno. Il display è realizzato in vetro zaffiro e garantisce fino a 2000 nit di luminosità. Pulsanti e corone sono progettati per funzionare con i guanti: presenti tre microfoni integrati per migliorare la qualità del suono e ridurre il rumore ambientale.

Degno di noto è il supporto al GPS multibanda, qualcosa che si vede solo su orologi del marchio Garmin o Coros. Nel caso si trovi sott’acqua, lo smartwatch avvia una nuova applicazione che mostra l’ora, la profondità e la temperatura. Certificato secondo le norme EN 13319 per sessioni subacquee con una profondità di immersione fino a 40 metri.

Tra le altre cose, esattamente come Apple Watch Series 8, anche Watch Ultra aggiunge il supporto per la misurazione della temperatura corporea, avvisandoti se dovesse essere troppo elevata. Presenti invece in via esclusiva nuove feature per il monitoraggio della salute, direttamente connesse all’esperienza “Ultra” voluta con questo indossabile.

Apple Watch Ultra sarà disponibile dal 23 settembre ad un prezzo di 799 dollari per tutti i modelli disponibili.