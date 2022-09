Apple Watch Series 8 e SE 2022 sono UFFICIALI: caratteristiche e prezzi

Oltre ai nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro, l’evento Apple di settembre vede come protagonisti anche gli smartwatch del colosso di Cupertino. Durante il Keynote 2022 sono stati presentati i nuovi Apple Watch Series 8 e il più economico Apple Watch SE 2022. Il primo è la naturale evoluzione del Series 7 del 2021, mentre Watch SE 2022 è l’atteso aggiornamento del modello SE del 2020.

Apple Watch Series 8: niente grosse novità

Il tanto atteso cambio di design dello smartwatch Apple non è arrivato, il nuovo Series 8 ricalca in tutto e per tutto le forme del precedente modello.

La novità sostanziale del Series 8 è il nuovo sensore della temperatura corporea, che consente all’utente – insieme a tutti gli altri sensori – di avere sempre sotto controllo i parametri vitali. Sono state aggiunte anche nuove funzioni per il monitoraggio del ciclo mestruale, con dettagli riguardo l’ovulazione e grafici accurati in merito, un’aggiornamento particolarmente attento alle esigenze femminili.

Anche la sicurezza è tra le protagoniste del nuovo dispositivo indossabile di ottava generazione. Arriva la funzione “Crash detection”, in grado di rilevare incidenti e contattare immediatamente i soccorsi nel caso l’utente non risponda all’apposita notifica. Per tarare al meglio questa funzione, Apple ha effettuato una serie di crash test che le hanno permesso di sfruttare molti dei sensori integrati nel Watch Series 8 per rilevare gli incidenti con accuratezza.

Arriva un migliramento anche alla batteria del nuovo Watch, con un’autonomia dichiarata di 18 ore e una modalità a basso consumo energetico. Con questa funzione si risparmia il 50% della batteria, raggiungendo ben 36 ore di autonomia complessiva.

Apple Watch SE: il nuovo modello “economico” è arrivato

Come ampiamente anticipato da numerosi rumor, insieme al Watch di ottava generazione e al nuovissimo Watch Pro (maggiori dettagli qui), la società di Cupertino ha presentato ufficialmente Apple Watch SE 2022. Si tratta della seconda generazione dello smartwatch “economico” di Apple, una variante meno potente e con una dotazione inferiore in termini di sensori e funzionalità, proposta ad un prezzo inferiore rispetto ai fratelli maggiori.

In questa nuova iterazione, il display è il 30% più ampio rispetto al precedente SE. La batteria promette una durata di 36 ore con una sola carica e fino a 60 ore con l’apposita impostazione a basso consumo energetico.

Non mancano tutti i sensori principali e le funzioni deticate al tracciamento dei parametri vitali. È possibile anche tracciare la qualità del sonno, con grafici accurati su come e quanto si è dormito. Anche questo modello non rinuncia alla nuova funzione Crash detection e ad una lunga lista di sport monitorabili, con grafici e informazioni puntuali sull’andamento degli allenamenti.

Prezzi e disponibilità

Apple Watch Series 8 e Watch SE 2022 saranno disponibile a partire dal 16 settembre in versione GPS e GPS+Cellular. Ecco i prezzi in USA, in attesa dei prezzi ufficiali per il mercato italiano:

Apple Watch Series 8 – GPS | 399$

Apple Watch Series 8 – GPS+Cellular | 499$

Apple Watch SE 2022 – GPS | 249$

Apple Watch SE 2022 – GPS+Cellular | 299$