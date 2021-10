Apple iPad Air 2020: ottima occasione d'acquisto

Apple iPad Air 2020 è in promozione su Amazon: lo trovi in offerta a soli 780,98€, un buon prezzo se consideri che puoi acquistarlo mediante finanziamento a tasso zero. Non solo lo paghi in comode rate ma lo ricevi a casa in soli due giorni lavorativi e senza alcun costo aggiuntivo.

Ottimo vero? Allora pensaci su mentre leggi le sue caratteristiche.

Più di un semplice tablet: Apple iPad Air 2020

Apple iPad Air 2020 è un dispositivo unico nel suo genere. A prima apparenza di presenta come un tablet ma definirlo semplicemente avanzato è riduttivo. Disponibile in colorazione Grigio siderale, questo che ti sto presentando appartiene alla 4a generazione.

Ha un ampio display da 10.9 pollici che non solo posa le sue radici nel Liquid Retina ma è dotato altresì di True Tone, la tecnologia che rende i colori brillanti, vividi e realistici. Con i bordi sottili hai una visione ampia che sfrutti per disegnare, creare contenuti, navigare su applicazioni e goderti film e serie TV in streaming.

Il processore è ovviamente un Chip A14 Bionic con Neural Engine che vola letteralmente sotto le tue mani. Non manca all'appello un'ampia memoria costituita da 256 GB per poter fare tutto ciò che vuoi.

Ovviamente iPad Air può essere abbinato sia alla Apple Pencil che alla Magic Keyboard per rendere l'esperienza ancora più rivoluzionaria. Non perdere neanche l'occasione di registrare foto e video sia con la fotocamera frontale che posteriore, le quali sono eccellenti.

Sei interessato? Allora acquista subito il tuo Apple iPad Air 2020 su Amazon a soli 780,98€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni lavorativi se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite.

Scegli Cofidis per poterlo ottenere con finanziamento senza interessi.