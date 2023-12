Apple: in futuro gli iPhone saranno compatibili con il Wi-Fi 7

Stando a quanto afferma un noto analista del web, sembra che il flagship del 2025 di Apple, iPhone 17 Pro, presenterà un innovativo modem per la connettività wireless Wi-Fi 7. A dirlo, ci ha pensato Jeff Pu.

iPhone 17 Pro: tutto quello che sappiamo?

In una nota di ricerca condivisa con la società di investimento Haitong International Securities con sede a Hong Kong, Jeff Pu ha dichiarato che il chipset per il Wi-Fi 7 proprietario potrebbe rappresentare una minaccia a lungo termine per Broadcom visto che al momento fornisce all’OEM americano un chip che unisce connettività wireless e Bluetooth. Non ci sono ulteriori dettagli in merito sulla questione.

A gennaio infatti, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman aveva riferito che Apple stava sviluppando un chipset unico da usare nei telefoni a partire dal 2025. C’è stata un po’ di confusione in merito visto che l’analista e insider Ming-Chi Kuo ha riportato notizie leggermente contrastanti.

Il supproto al modem Wi-Fi 7 permetterebbe ai device del futuro di inviare e ricevere dati sia sulla bande 2,4 Ghz che sulle 5 GHz che su quelle da 6 GHz tramite un router supportato. La conseguenza è di fatto, una velocità più elevata, una latenza inferiore e una connettività più affidabile nel tempo.

