Apple ha posticipato il debutto dell'auricolare AR/VR

Apple ha appena posticipato, ancora una volta, il lancio del primo visore per la realtà mista. Secondo le indiscrezioni, il debutto dell’headset AR/VR dovrebbe avvenire a giugno.

Apple: cosa sappiamo del visore per la realtà mista?

Stando alle parole affermate da Mark Gurman di Bloomberg, l’OEM di Cupertino presenterà il suo primo visore durante la WWDC di giugno. Pare che il lancio sia stato posticipato di due mesi.

Inizialmente si ipotizzava una presentazione esclusiva per il mese di gennaio, traslata poi ad aprile e adesso, invece, sembra che l’azienda abbia spostato ancora una volta la roadmap ufficiale. I test continuano senza sosta ma sembra che ci siano ancora dei grossi problemi di natura hardware che devono venir risolti prima della commercializzazione.

Non ci è dato sapere quale sia il vero motivo del ritardo del visore; Apple ha un grosso anno davanti a sé, ricco di lanci di prodotti frizzanti e interessanti. Pensiamo al MacBook Air da 15″ e al Mac Pro con chipset Apple Silicon.

Dopo la presentazione del visore alla WWDC, Apple continuerà a lavorarci prima della commercializzazione al pubblico. Ad ogni modo, anche se ci saranno altri ritardi, non sembra che dovremo attendere il 2024. L’headset potrebbe funzionare con le gestures delle mani e del viso, ma vi invitiamo a prendere questi rumors con “un pizzico di sale”, per il momento.

Il prezzo al lancio di questo particolare visore dovrebbe essere di circa 3000 dollari e avrà un target ben definito. Maggiori informazioni sono previste per le prossime settimane.

