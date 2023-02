MacBook Air da 15 pollici: avrà il processore Apple Silicon M2

Il nuovo MacBook Air da 15 pollici prossimo al debutto disporrà di un processore Apple Silicon M2, lo stesso chip che troviamo dentro il modello Air da 13″ dello scorso anno.

Secondo il portale taiwanese DigiTimes infatti, il laptop fanless con schermo da 15″ dovrebbe avere un SoC già visto; questo esclude la possibilità di vedere l’iterazione M3 a 3 nanometri nel breve periodo. Inoltre, il rapporto suggerisce che arriverà verso metà anno, nel periodo che va da aprile a giugno. Ipotizziamo che verrà annunciato durante il keynote primaverile o magari, durante la WWDC dedicata agli sviluppatori.

MacBook Air 15″: cosa sappiamo?

Dal rapporto leggiamo questo.

“Fonti del settore hanno affermato che il MacBook Air da 15 pollici ha iniziato la produzione di massa dopo il capodanno lunare e dovrebbe essere rilasciato nel secondo trimestre”.

Giusto per ricordarvelo, il chip M2 è costruito secondo un nodo architettonico a 5 nanometri da TSMC; questo, stando ad alcuni insider del web, dovrebbe essere un chipset “provvisorio” in attesa della nuova generazione a 3 nm che arriverà verso la fine del 2023.

Per quanto concerne il MacBook Air da 15″ invece, questo potrebbe presentare le soluzioni M2 ma anche M2 pro, divenendo così la controparte portatile del Mac mini di nuova generazione. Ming-Chi Kuo suggerisce che non ci sarà il suffisso “Air” dopo il moniker.

In attesa dei nuovi modelli, noi oggi vi consigliamo il caro e buon vecchio MacBook Air (2020) con M1 a soli 989,00€; capite bene che a questo prezzo è semplicemente un Best Buy. Consente l’editing dei video in 4K, la postproduzione fotografica, è perfetto per l’università e anche per lo svago multimediale. Ha una batteria che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica. Se siete interessati, fate presto prima che terminino le scorte su Amazon; potrebbero terminare da un momento all’altro. Inoltre, le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo, mentre la consegna sarà celere.

