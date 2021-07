Apple guida il mercato dei processori per tablet nel primo trimestre del 2021, con una quota di fatturato del 59%. Questo è quanto si evince da un recente rapporto trapelato in queste ore.

Apple è l'azienda leader nel segmento dei tablet, in tutto e per tutto

Nel primo trimestre di quest'anno, il mercato dei processori per tablet è cresciuto del 33%, raggiungendo la quota di 761 milioni di dollari. Ora si è scoperto che Apple ha dominato questo segmento con un'enorme quota di fatturato pari al 59% nel mercato.

Secondo un rapporto di StrategyAnalytics, Apple, Intel, Qualcomm, MediaTek e Samsung LSI hanno ottenuto i primi cinque posti per il mercato dei processori per applicazioni tablet (AP) in termini di quota di fatturato nel primo trimestre dell'anno corrente. Il gigante con sede a Cupertino guida questa classifica con un 59 per cento della quota di fatturato. D'altra parte, Intel dispone solo una quota di fatturato del 14% mentre Qualcomm rappresentava solo il 10%.

Sravan Kundojjala, direttore associato di Handset Component Technologies presso Strategy Analystics, ha dichiarato:

Il colosso con sede a Cupertino ha aumentato la sua quota di ricavi da tablet AP al 59% nel primo trimestre del 2021, la quota più alta dell'azienda negli ultimi nove anni. Le sue entrate per tablet AP sono cresciute del 60% anno su anno nel primo trimestre del 2021, grazie al nuovo A14 Bionic basato su 5 nm e al chip M1. Anche la domanda guidata dalla pandemia ha aiutato.

Ha poi aggiunto:

MediaTek ha mantenuto la sua leadership nei tablet non iPad in termini di unità, grazie alle vittorie di design su Amazon, Lenovo, Samsung, Asus e altri. Strategy Analytics stima che le spedizioni di AP per tablet di MediaTek siano cresciute del 92 percento su base annua nel primo trimestre del 2021, trainate dai suoi AP per tablet cellulari e non cellulari. Tuttavia, riteniamo che il produttore di chip sia in ritardo in termini di prezzi di vendita medi (ASP). Di conseguenza, la società ha registrato una quota di fatturato inferiore rispetto alla sua quota unitaria.

