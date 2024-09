iPhone 16 Pro e Pro Max dureranno di più con le nuove batterie?

I prossimi iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max potrebbero rappresentare un significativo passo in avanti nell’esperienza di ricarica dei melafonini di Apple.

Secondo alcune voci, questi nuovi modelli offriranno velocità di ricarica molto più elevate, sia in modalità cablata e sia con tecnologia wireless tramite MagSafe, avvicinandosi così alle prestazioni dei principali competitor come Samsung.

iPhone 16 Pro e Pro Max: ultimi rumor sulle batterie

Secondo le anticipazioni diffuse in rete, la ricarica cablata potrebbe raggiungere i 40 W: un notevole incremento rispetto ai 27 W offerti dagli iPhone 15 Pro. Anche la ricarica wireless MagSafe dovrebbe migliorare, passando da 15 W a 20 W. Questo upgrade, in linea teorica, consentirebbe di ridurre parecchio i tempi necessari per completare l’operazione.

Inoltre, i nuovi modelli Pro dovrebbero avere delle batterie più capienti: iPhone 16 Pro Max si affiderebbe ad una batteria da 4.676 mAh, mentre si parla di un modulo da 3.577 mAh per iPhone 16 Pro. C’è però un dettaglio da non trascurare: ovviamente, le batterie più grandi richiedono tempi maggiori per essere ricaricate, e dunque viene da chiedersi se l’aumento della velocità di ricarica porterà ad una effettiva riduzione dei tempi o se, nella “peggiore delle ipotesi”, permetterà di mantenere le stesse tempistiche dei modelli precedenti.

Oltretutto, un potenziale svantaggio dovuto a velocità di ricarica più elevate è l’aumento del calore generato, che potrebbe influire sulla durata della batteria e rendere meno confortevole l’uso del telefono durante la ricarica stessa. Tuttavia, Apple sembrerebbe aver considerato questa possibile controindicazione, adottando nuovi involucri metallici ed apportando modifiche strutturali alla batteria per migliorare la dissipazione del calore. Infine, resta da capire se e quanto la durata delle batterie di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max risulterà effettivamente maggiore rispetto a quelle dei modelli 15 Pro e 15 Pro Max: staremo a vedere.