Apple: cosa aspettarci dal keynote dal WWDC 2022?

Apple ha appena confermato il programma completo per la prossima WWDC 2022 di giugno; il keynote è dietro l’angolo e siamo tutti curiosi di scoprire cosa potrebbe presentare la mela durante lo show.

Apple: ecco cosa vedremo al WWDC 2022

Ci siamo: mancano pochissimi giorni al debutto della Worldwide Developers Conference della mela che si tiene annualmente. Nei mesi precedenti abbiamo appreso semplicemente la data di inizio e di fine dell’evento ma ora conosciamo il programma nel dettaglio. Potrete guardare l’evento in tempo reale dal sito di Apple o dai canali YouTube dell’azienda. Noi vi forniremo comunque una copertura completa dello stesso.

In primo luogo vedremo gli aggiornamenti rivoluzionari per i dispositivi Apple che, come sempre, arriveranno in autunno. Ci aspettiamo iOS 16, iPadOS 16, macOS 12.4 e tutti gli aggiornamenti degli altri device. Grande attenzione ci sarà per watchOS 9 che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere completamente riscritto da zero.

Non di meno, ci sarà un focus sule piattaforme State of the Union che staranno trasmesse in streaming dai portali dell’azienda e poi, sempre nella giornata del 6 giugno, conosceremo i vincitori degli Apple Design Awards. L’evento durerà quattro giorni; l’ultimo infatti, sarà il 10 giugno. Siamo molto curiosi in merito. Voi cosa vi aspettate?

Nelle notizie correlate vogliamo segnalarvi un'offerta davvero intrigante: iPhone SE (2022), il primo midrange al mondo con SoC Apple Bionic A15 e modem 5G, si porta a casa a soli 480,00€.

