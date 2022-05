Apple scommette su watchOS 9: sarà rivoluzionario?

Parliamo ancora una volta dei nuovi software in arrivo in casa Apple; dopo aver visto ieri iOS 15.5 ufficiale (scaricatelo ora!) e dopo aver letto diverse novità sull’iterazione next-gen, adesso facciamo il punto su watchOS 9, il software che gira a bordo degli Apple Watch. A riportare le ultime novità è stato il giornalista di Bloomberg.

Mark Gurman ha infatti spiegato che, alla fine, iOS 16 potrebbe deludere e che le vere novità rivoluzionarie potrebbero essere tutte contestuali a watchOS.

watchOS 9: Apple porterà grossi cambiamenti

Certo, fra i leaks più interessanti leggiamo sicuramente della presenza della connettività satellitare, del rilevamento degli incidenti stradali automatico e via dicendo, ma le novità di uso comune di tutti i giorni pare che siano molto scarne. Stando a quanto detto da Gurman, il motivo è semplice: Apple non intende stravolgere il s.o. di iPhone e iPadOS.

Ribadisce che “non si aspetta che Apple offra una revisione completa del suo software“. Il giornalista prevede anche dei nuovi modi per controllare alcune app e il sistema stesso. Forse potrebbero esserci dei nuovi widget ma è presto per dirlo. Fra le altre cose, comed etto, watchOS 9 si preannuncia essere incredibilmente interessante. Si dice che sarà un “update significativo”, con funzionalità top come quelle legate alla misurazione della temperartura e molto altro. Qualcuno ipotizza che gli smartwatch della mela saranno in grado di monitorare la febbre e addirittura, di controllare il livello di diabete presente nel sangue. Altri tipster suggeriscono che tali features arriveranno non prima del 2024. Non ci resta che aspettare il 6 giugno, data di inizio del prossimo WWDC 2022. Restate connessi con noi per le novità.

Se volete un Apple Watch a poco, aggiornatissimo anche alle nuove soluzioni, il modello SE (2020) con cassa da 40 mm color argento e cinturino Midnight si trova in sconto su Amazon a soli 268,00€ con un risparmio medio sul prezzo di listino pari al 6%. Approfittatene prima che finiscano le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.