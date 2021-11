Apple Car: l'azienda assume un funzionario di Tesla

Sembra che Apple abbia assunto l'ex direttore del software Autopilot di Tesla, Christopher Moore, secondo un rapporto di Bloomberg. Il dirigente riferirà a Stuart Bowers, che un tempo era un dipendente della compagnia di Elon Musk.

Cosa significa questa informazione per lo sviluppo della Apple Car?

Per i curiosi, Apple sta lavorando alla sua auto a guida autonoma da circa 5 anni; si parla infatti, del “Progetto Titan” da diverso tempo. La dirigenza e i dipendenti sembrano desiderosi di far uscire questo ambizioso progetto il prima possibile.

Moore è famoso per le polemiche che ha avuto con l'amministratore delegato Elon Musk, dal momento che il primo, di solito, confuta le affermazioni fatte dall'amministratore delegato, con un caso particolare in relazione all'autonomia di livello 5; Moore aveva affermato che l'affermazione di Musk su come Tesla avrebbe raggiunto questo livello di l'autonomia in un paio d'anni era alquanto irrealistica.

Al momento in cui scriviamo, la conoscenza in relazione al software di guida autonoma di Apple è nella migliore delle ipotesi scarna, con il gigante di Cupertino che esegue alcune versioni prototipali delle sue auto autonome in California, con a bordo un sistema basato su LiDAR e videocamere.

Una battuta d'arresto si è verificata all'inizio di quest'anno, con l'ex capo Doug Field che è passato a Ford. Foxconn, noto per essere uno dei più grandi assemblatori di iPhone, desidera diventare una società di contratti automobilistici, ma non ci sono prove concrete che suggeriscano che questi due potrebbero lavorare insieme sulla Apple Car.

Nelle ntoizie correlate, sappiamo che i futuri modelli di iPad Pro e MacBook Pro potrebbero sfoggiare nuovi pannelli OLED. Secondo quanto riferito, il gigante della tecnologia con sede a Cupertino adotterà una nuova tecnologia dello schermo che fornirebbe più luminosità rispetto agli attuali pannelli inseriti sugli ultimi tablet e laptop dell'azienda.