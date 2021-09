Secondo un nuovo rapporto trapelato dal Digitimes, sembra che Apple voglia puntare al 2024 per la produzione di massa della sua prima automobile smart di nuova generazione. Il sito afferma che l'OEM statunitense è in contatto con diversi fornitori asiatici, compresi LG Electronics e SK Group.

Apple Car: la strada è ancora in salita

Il progetto Apple Car è uno dei più misteriosi e affascinanti del web. Dopo una raffica di indiscrezioni relative allo sviluppo della prima autovettura elettrica intelligente della mela emerse intorno al 2015, Apple ha ridimensionato il progetto nel 2017 per concentrarsi sulla tecnologia di guida autonoma che sarà presente nel sistema di infotainment delle macchine future.

Tuttavia, da un paio di anni a questa parte, nel 2019, sembra che l'OEM della mela abbia ancora destato l'attenzione dei media con una serie di notizie in merito alla realizzazione della sua prima macchina intelligente EV.

Ribadiamo una cosa però: non vogliamo smorzare gli animi ma spesso Digitimes non è esattamente la fonte più affidabile quando si tratta di tempistiche e date di lancio. Il progetto Apple Car sembra ancora molto acerbo e pare che la compagnia sia in alto mare. Dire che la produzione entri in gioco nel 2024 ci sembra troppo ottimistico e ambizioso come progetto.

Detto questo, molte pubblicazioni nell'ultimo anno circa hanno indicato che le indiscrezioni viaggiano a ritmo serrato. Apple Car (nota internamente come Project Titan) sembra essere un progetto reale e concreto… almeno sulla carta. Sono tanti gli ostacoli che l'azienda di Tim Cook si troverà ad affrontare.

Ad esempio, a dicembre, anche Reuters aveva sottolineato che la futura Apple Car sarebbe potuta entrare in produzione nel 2024 con una tecnologia delle batterie “rivoluzionaria“. Staremo a vedere.

