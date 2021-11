Il visore AR/VR di Apple punta su un'esperienza al top

Da molto tempo si dice che il prodotto di Apple che segnerà il percorso di Tim Cook prima del suo ritiro sarà il visore AR/VR a cui il colosso hi-tech starebbe lavorando da ormai molto tempo. Quest'oggi, Mark Gurman, giornalista di Bloomberg sempre molto informato sui piani di lancio di Apple, svela che il lancio del visore AR/VR di Apple potrebbe arrivare nel 2022.

Apple fissa il lancio del visore AR/VR al 2022

“Apple sta pianificando il lancio del suo costoso dispositivo con chip avanzati, display, sensori e funzionalità basate su avatar per il prossimo anno“, sottolinea Gurman nella sua newsletter. Il nuovo dispositivo di Apple dovrebbe offrire agli utenti un'esperienza di utilizzo a metà tra un dispositivo AR e un dispositivo VR, così da “offrire un'esperienza di realtà mista in grado di gestire giochi virtuali di alta qualità“. È proprio su quest'ultimo aspetto che il dispositivo Apple si differenzierebbe dal resto dei dispositivi già disponibili sul mercato: la compagnia, infatti, vorrebbe utilizzare processori molto potenti e lenti ad altissima risoluzione per garantire un'esperienza di gioco mai sperimentate prima.

Prestazioni a parte, le ultime indiscrezioni indicano che il visore AR/VR costerà uno sproposito. Sembra, infatti, che l'azienda lo renderà disponibile all'acquisto al prezzo di circa 3000 dollari, il che ci porta a presumere che almeno all'inizio sarà un dispositivo indirizzato agli sviluppatori e agli addetti ai lavori. Indipendentemente dalla validità della informazioni pubblicate da Gurman, è chiaro a tutti che Apple sia molto interessata a questo dispositivo: negli scorsi mesi, infatti, il colosso hi-tech ha concluso importanti acquisizioni di aziende impegnate proprio in questo segmento.