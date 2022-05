Android, mai più password da ricordare: la rivoluzione di Google

Sono diversi anni che Google (e non solo) è impegnato per mettere in piedi una infrastruttura, una piattaforma, in grado di rilegare le password al passato su Android, sul web e in generale su qualsiasi dispositivo hi-tech. Ebbene, in queste ore il colosso di Mountain View, insieme a colossi del calibro di Apple e Microsoft, svela che già a partire dal prossimo anno la gestione delle password su Android sarà completamente rivoluzionata.

L’idea di Google è quella di rimuovere completamente l’attuale sistema delle password pur mantenendo un grado di sicurezza elevato, senza mettere a rischio la privacy dei propri utenti.

Google è pronto a mandare in pensione le password su Android

“Oggigiorno le password sono essenziali per sicurezza online, ma pericoli come il phishing e l’utilizzo di password poco efficaci continuano a porre un elevato rischio per gli utenti”, annuncia Google nel post ufficiale. “Tuttavia, per affrontare davvero i problemi con le password, dobbiamo andare oltre le password, motivo per cui da oltre un decennio prepariamo le basi per un futuro senza password.”

Ecco il design che ha in mente Google per supportare al 100% lo standard FIDO all’interno di Android e Chrome, uno sforzo importante ma necessario che sarà anche fiancheggiato da Apple e Microsoft. Ma cosa comporta il supporto a FIDO? Semplicemente sarà possibile accedere a siti web, dispositivi e sistemi operativi senza più dover ricordare svariate password: basterà sbloccare il proprio smartphone e il gioco è fatto.

Il proprio device, infatti, immagazzinerà le credenziali FIDO al suo interno e le utilizzerà per garantire l’accesso sicuro e rapido su siti web, applicazioni e molto altro; una volta fatto, non sarà più necessario utilizzare il proprio telefono ma basterà semplicemente sbloccare il proprio computer.

