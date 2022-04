Android 13: tutti i device Realme compatibili con il nuovo OS

Con tutta probabilità in qualche laboratorio esistono già smartphone Realme con a bordo Android 13, ed è solo questione di tempo prima che la compagnia cinese aprirà il canale beta pubblico per iniziare a testare il nuovo OS di Google.

Secondo la timeline ufficiale di rilascio di Android 13 il nuovo OS dovrebbe arrivare in forma stabile a cavallo tra fine Q3 e inizio Q4 assieme alla serie Google Pixel 7, pertanto è probabile che già a partire dai prossimi mesi Realme inizierà a testare l’update dagli smartphone di fascia alta.

La lista dei device Realme che saranno aggiornati ad Android 13

Scopriamo quali sono i device Realme che riceveranno l’aggiornamento ad Android 13 suddivisi per categorie.

Reame GT Series Realme GT Neo 3 Realme GT 2 Pro Realme GT 2 Realme GT Realme GT Neo Realme GT Neo Flash Realme GT Neo 2 Realme GT Neo 2T Realme GT Master Realme GT Master Explorer

Realme serie numerica Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro Realme 9i Realme 9 4G Realme 9 5G Realme 9 5G Speed Edition Realme 9 5G SE Realme 8 Pro Realme 8 Pro Realme 8 4G Realme 8 5G Realme 8s 5G Realme 8i

Realme Narzo Series Realme Narzo 30 Pro Realme Narzo 30 5G

Realme X Series Realme X7 Pro Extreme Edition Realme X7 Max



Qui di seguito, invece, la lista dei device che molto probabilmente non saranno aggiornati al nuovo sistema operativo di Google:

Realme Narzo 50

Realme Narzo 50A Prime

Realme Narzo 50A

Realme Narzo 50i

Realme Narzo 30 4G

Realme Narzo 30A

Realme C25

Realme C25s

Realme C35

Realme C21

Realme 7

Realme 7 5G

Realme X7 Pro

Realme X3

Realme X3 SuperZoom

Realme X50 Pro/Player

Realme X50

Realme X50m

A scanso di equivoci la lista non è ufficiale ma si basa sul supporto software che la compagnia riserva ai vari modelli di smartphone. Vi informeremo nel caso in cui ci dovessero essere novità in merito.