Android 13 avrà a cuore chi parla più lingue: ecco come

Android 13 disporrà della funzionalità “Panlingual” per impostare più idiomi all'interno delle applicazioni Android. A distanza di appena due mesi dal rilascio di Android 12 in concomitanza del lancio di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, il team di sviluppo di Android sta già lavorando a tutte le funzionalità che troveranno posto all'interno di Android 13.

A cosa serve “Panligual” di Android 13?

La prossima major release di Android, attesa al lancio il prossimo autunno, è ancora lungi dall'essere pronta per i test pubblici: nonostante questo, gli ingegneri Google stanno già lavorando al supporto Bluetooth LE Audio e anche alla funzionalità “Panlingual“. In base alla informazioni rilasciate da una persona informata dei fatti, sembra che il colosso di Mountain View introdurrà la sopracitata feature per offrire agli utenti la possibilità di impostare lingue differenti app-per-app.

Infatti, al lancio di Android 13, il pannello “Lingue e immissione” darà la possibilità di scegliere quali lingue utilizzare per le interfacce grafiche delle applicazioni installate sul proprio device; alternativamente, l'utente potrà impostare la propria lingua preferita direttamente dal pannello “Informazioni app” accessibile tappando a lungo sull'icona di un'applicazione.

Per quanto l'informazione possa essere attendibile, non è ancora certo che l'azienda introdurrà la feature su Android 13 né come e se cambierà la modalità con cui l'utente potrà impostare lingue diverse per ogni applicazione. Infine, per tutte le app che non supportano più idiomi, la compagnia potrebbe sfruttare le nuove API di Android 12 per tradurre automaticamente i testi della UI senza obbligare gli sviluppatori di terze parti a un carico di lavoro extra.