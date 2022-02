Material You: la lista degli OEM supportati

Come vi avevamo anticipato ieri nella news relativa alla volontà di Google di “obbligare” gli OEM ad abbracciare il Material You, in queste ore il colosso di Mountain View svela effettivamente i piani di supporto relativi all’introduzione della feature più iconica di Android 12 per i più importanti OEM Android del mercato. Ci sono proprio tutti, o almeno quelli che contano: Samsung, OnePlus, OPPO, Xiaomi, Realme, Tecno e molti altri.

Material You di Android 12 sarà supportato dai più importanti OEM

Come ben sappiamo sin dalla primissima beta di Android 12, il nuovo sistema operativo di Google ha introdotto un singolare framework che va a modificare in tempo reale i colori principali delle icone e della interfaccia grafica in base al wallpaper disponibile: si tratta di una soluzione in grado di rendere unico il proprio smartphone Android per sentirlo proprio.

Ebbene, mentre sempre più device stanno ricevendo Android 12 e molti altri stanno arrivando sul mercato con il nuovo OS di Google, l’azienda statunitense sta lavorando a stretto contatto con gli OEM affinché le API necessarie al funzionamento del Material You siano disponibili, ben implementate e correttamente funzionanti su tutti i dispositivi presenti e futuri.

Man mano che un numero maggiore di dispositivi Android 12 arriverà nei prossimi due mesi, i nostri partner stanno lavorando con noi per garantire che le API per guanto riguarda il dynamic color funzionino in modo coerente nell’ecosistema Android in modo che gli sviluppatori possano stare tranquilli e gli utenti possano beneficiare di un’esperienza coesa.

In questo modo l’esperienza utente degli altri brand si avvicina un po’ di più a quella dei Google Pixel, pur mantenendo la visione che ogni OEM ha della piattaforma con la propria personalizzazione Android.