Android 13 DP 1: c'è una novità per il foldable di Google

L'arrivo della DP 1 di Android 13 ha lasciato tutti spiazzati: in molti hanno già messo le mani sulla nuova build scoprendo alcune interessanti novità legate a Pixel Launcher che riguardano il supporto ai dispositivi pieghevoli e a Pixel Notepad, il primo smartphone pieghevole di Google.

La DP 1 di Android 13 introduce una interessante novità sul Pixel Launcher

La DP 1 di Android 13 mostra come il nuovo sistema operativo di Google conservi la disposizione del layout del display interno e quello esterno, riproponendo una soluzione che Samsung già adesso utilizza sulla serie Galaxy Z Fold. I primi test hanno messo in evidenza che l'eventuale rimozione di una cartella dal display interno viene ricordata quando si passa al display più piccolo per poi ritornare a quello più grande.

Questa feature indica chiaramente che Google sta migliorando il supporto a questo genere di dispositivi che già di suo migliorerà quando arriverà Android 12L. Inoltre, non bisogna dimenticare che, secondo gli ultimi rumor, il primo foldable di Google prenderà spunto dal design di OPPO Find N e Samsung Galaxy Z Fold3; è probabile che questi primi indizi sul nuovo layout del Pixel Launcher siano una chiara rappresentazione dell'impegno del colosso di Mountain View verso questa categoria di device.