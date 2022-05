Android 13 Beta 2 porta un miglioramento inaspettato sui Pixel 6

Se c’è una lamentela che accomuna ogni utente munito di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, questa è senza ombra di dubbio l’esperienza di sblocco utilizzando il sensore di impronte integrato nel display, un componente che ha già attirato numerose lamentele e che ha portato Google a introdurne uno nuovo di zecca su Pixel 6a, ma che potrebbe tornare in auge a partire dalla Beta 2 di Android 13.

Sembra, infatti, che la Beta 2 di Android 13 possa migliorare l’esperienza di sblocco in maniera sostanziale per gli utenti muniti dei top di gamma di Google; o almeno è quello che possiamo notare nel video condiviso da un utente su Reddit.

La Beta 2 di Android 13 migliora di molto il sensore di impronte di Google Pixel 6/6 Pro

Infatti, l’utente u/just_lurking_through ha notato un netto miglioramento del suo device Google dopo aver installato l’ultima beta del nuovo OS rilasciata durante il Google I/O della scorsa settimana. “Non sono mai stato uno che si lamentava troppo del sensore di impronte digitali, ma con questo ultimo aggiornamento c’è una differenza sostanziale con la velocità e l’affidabilità”, sottolinea l’utente nel post condiviso su Reddit. “Lo dico come qualcuno che non ha mai verificato i miglioramenti nel sensore di impronte digitali: questa volta l’ho notato immediatamente.”

Effettivamente, come si può notare nel video disponibile sul thread di Reddit raggiungibile tramite il link in calce alla news, lo sblocco con il sensore di impronte sembra offrire un’esperienza di sblocco molto più reattiva e affidabile rispetto a quella garantita con Android 12. Che il team di sviluppo di Google sia finalmente riuscito a ottimizzarlo in ogni suo aspetto per renderlo finalmente al pari di quelli offerti nei device top di gamma degli altri OEM Android?

Difficile dare una risposta certa a questa domanda ma, considerando quanto visto finora, c’è una buona possibilità che il sensore di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sarà molto più affidabile a partire dal rilascio di Android 13 questo autunno. Infine, per chi fosse interessato a un’ottima offerta per mettere la mani sull’ultimo top di gamma di Google, vi segnaliamo che l’ottimo Pixel 6 è in offerta su Amazon a un prezzo niente male.

