Android 12 consentirà agli utenti di aprire più finestre in Google Chrome in un modo simile a quanto avviene per la controparte PC desktop.

Android 12: sempre più PC-oriented

Con il nuovo aggiornamento di Android 12, il sistema operativo offrirà funzionalità sempre più simili a quelle di un PC desktop. La nuova versione di Chrome sulla piattaforma mobile consentirà agli utenti di aprire più finestre del browser proprio come si può fare sulla controparte desktop.

Su un PC Windows, è possibile inserire le schede di Chrome in gruppi all'interno di una delle due finestre che possono anche essere riorganizzate utilizzando il Windows Manager. Allo stesso modo su un device Android, si possono anche mettere le schede in gruppi, ma ad oggi non è possibile avere più istanze del browser, cosa che è invece possibile sul desktop.

Ma ora, l'ultima versione di Android introdurrà il supporto multi-istanza e il gestore di finestre al browser Chrome per Android.

Secondo un rapporto di XDADevelopers, sono emerse più modifiche al codice contrassegnate come “multiistanza” inviate a Chromium Gerrit. Queste nuove modifiche comprendono un pulsante “nuova finestra” al menù di scelta rapida di Google Chrome, il quale comparirà ogni qualvolta che il dispositivo entra in modalità “Split Screen” (leggasi “schermo condiviso”).

Questo prompt “nuova finestra” permetterà agli utenti di avviare una nuova istanza del browser nell'altra metà dello schermo. La seconda istanza di Chrome aprirà il menù di scelta rapida che adesso sarà aggiornato con un pulsante “gestisci finestre” che elenca tutte quelle attive.

Gli utenti saranno in grado di aprire fino a 5 finestre in totale, anche se non c'è limite al numero di schede che si possono aprire all'interno di ciascuna finestra. In particolare, ogni window di Google Chrome appare anche come una scheda diversa anche nella panoramica delle app recenti.

Una piccola chicca dal passato: ai tempi di Android 5.0 Lollipop, pagine Chrome diverse apparivano come app separate nel menù delle app recenti… che ricordi!

