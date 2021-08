Con Android 12 Beta 4 le notifiche saranno più compatte con l'orientamento orizzontale (con la landscape mode, of course). I colleghi di 9to5Google stanno ancora trovando nuove piccole curiosità e modifiche con l'ultima release stabile di Android 12 in versione Beta, ma pare che ci sia un cambiamento che potrebbe essere polarizzante e che riguarda il modo in cui ora vengono gestite le notifiche orizzontali.

Android 12 Beta 4: cosa cambia con la nuova release?

Se avete abilitato la rotazione automatica sul vostro dispositivo, essere in grado di rispondere o vedere le notifiche con il giusto orientamento è un grande vantaggio. Come inizialmente notato dall'utente @Futur3Sn0w su Twitter, la modifica in Android 12 Beat 4 prevede le notifiche in arrivo ridursi in una posizione centrale sul display anziché occupare l'intera larghezza dell'area notifiche.

Questi elementi compatti riducono lo spazio bianco, ma il numero di opzioni di “Risposta rapida” si è notevolmente ridotto, come potete vedere di seguito:

Su dispositivi come il Pixel 5, il display più piccolo può tagliare parte dell'interfaccia utente, quindi sembra fatto “a metà”. Detto questo, ad alcuni potrebbe piacere il modo in cui Android 12 Beta gestisce le notifiche in landscape mode.

Personalmente, non so esprimermi in merito a questo cambiamento, ma ciò potrebbe essere dettato dal fatto che non utilizzo quasi mai i device in modalità orizzontale.

Segnaliamo che se si utilizza la dashboard di gioco in Android 12 Beta 4, le notifiche orizzontali non funzioneranno ancora, anche se la sezione viene visualizzata quando espansa. Probabilmente sarà necessario un po' più di lavoro affinché tutto sia correttamente legato insieme.

Voi cosa ne pensate di questo restyling? Fatecelo sapere.

Google

App