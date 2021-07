Google Chrome riceverà a breve lo strumento di screenshot del desktop con il supporto di Lens. Di fatto, l'azienda di Mountain View sta pianificando, proprio in questi giorni, di portare una nuova funzionalità nel suo browser per PC. Un nuovo update offrirà agli utenti uno strumento di screenshot che arriverà con l'integrazione di Lens che ne aumenterebbe l'utilità stessa.

Google Chrome: due modi diversi di fare uno screenshot

A partire da ora, sarà possibile acquisire uno screenshot in due modi differenti: il primo è quello classico integrato di Windows o che si adopera sfruttando un'estensione Chrome dedicata. Anche la versione Android di Chrome ha recentemente ricevuto uno strumento per tale scopo nel menù di condivisione; segnaliamo che questo è molto pratico poiché può solo catturare ciò che viene visualizzato sullo schermo e condividerlo.

Ma ora, la versione desktop riceverà un un menu di condivisione esteso che avrà varie opzioni come “Copia collegamento“, “Copia testo collegamento” e anche altre opzioni di varia natura. Al momento, la funzionalità è ancora in fase di sviluppo iniziale e inizialmente sarà limitata a una semplice acquisizione.

Tuttavia, questi screenshot verranno salvati negli appunti e offriranno opzioni come download, modifica e condivisione. Arriverà probabilmente su piattaforme come Chrome OS e Windows 10.

In particolare, lo strumento screenshot avrà un editor integrato e supporterà anche Google Lens con un semplice click mediante il tasto destro sull'immagine; il suo funzionamento sarà molto simile alla funzione presente su Android. Ciò implica che Chrome espanderà la sua integrazione con Lens. Basterà fare click trascinando con il mouse per selezionare una regione sullo screenshot per la ricerca con Lens; questa funzione sarà molto utile nei siti Web che non consentono di fare click con il pulsante destro del mouse sulle immagini inserite all'interno.

Speriamo di vedere presto nuovi grandi cambiamenti. Attendiamo il rollout da parte di BigG.

