Per anni ho partecipato come utente accanito all'Amazon Prime Day, avrebbero potuto conferirmi un qualche tipo di onorificenza per l'impegno costante. Correndo, spulciando offerte, tenendo gli occhi ben aperti e cercando strumenti per approfittare dei migliori sconti, ormai sono diventata una professionista dello shopping a basso costo. Quest'anno ho deciso di condividere i trucchi del mestiere anche con te.

Si tratta di pochi strumenti, alcuni ti sembreranno anche noti, ma mettili tutti insieme e – te lo garantisco – arriverai a fare anche gli affari “più lampo” prima degli altri. Come? Alla fine di questo articolo sarai un vero risparmiatore professionista e per i prossimi giorni di folle shopping – il 21 e 22 giugno – farai faville!

Amazon Prime Day: i trucchi per trovare le offerte migliori

Fino a qualche anno fa ero solita avere mille posti dove andare a cercare sconti e promozioni varie, adesso ho ben chiaro il mio piano di attacco, che prevede alcuni strumenti utilissimi.

Il primo è assolutamente l'abbonamento ad Amazon Prime. Non starò qui a raccontarti il mondo di possibilità che ti offre questo servizio, ti spiegherò due concetti importantissimi. Uno riguarda la prova gratuita: se non ne hai mai usufruito, puoi diventare adesso un cliente Prime ed avere 30 giorni di prova gratis da usare. Nessun vincolo per dopo: disdici prima del rinnovo, se proprio non ti serve (tanto lo so che ti serve, soprattutto perché costa poco e offre un sacco).

L'altro concetto che devi assolutamente fare tuo è che solo gli abbonati Prime hanno accesso alle offerte del Prime Day! Quindi, perché non approfittare della prova gratis proprio per il 21 e 22 giugno?

Il secondo strumento “mai più senza” per avere accesso alle migliori offerte è la pagina dei coupon. Sai che su Amazon ce n'è una, anche se poco conosciuta? È uno spettacolo perché ti devi solo collegare e iniziare a spulciare i codici che ti piacciono di più su prodotti di ogni genere: non te ne rendi conto e ti ritrovi offerte assurde delle quali approfittare.

Pagina dei coupon Amazon.

Il terzo strumento serve per approfittare delle offerte super lampo, quelle che “è impossibile che arrivi prima io!”. E invece può essere possibile, come? Grazie a persone come quelle del nostro team, che passano l'intera giornata a cercare solo ed esclusivamente offerte Amazon nascoste – o limitatissime – e poi le condividono. Con il loro aiuto, fai degli affari spettacolari. Tutte le chicche super lampo le trovi condivise sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: ti iscrivi e ne usufruisci totalmente gratis.

Il quarto strumento, non per importanza, è forse il più banale, ma è comunque incredibilmente utile: è la pagina ufficiale dell'Amazon Prime Day. A partire dall'inizio dell'evento, troverai tutte le offerte, aggiornate in tempo reale. Certo, non sono super selezionate, ma con un po' di pazienza troverai le occasionissime sperate.

L'ultima potentissima arma per fare i migliori affari il 21 e 22 giugno è la sezione offerte di Telefonino.net: non è che ci limitiamo a postare offerte a caso. Anzi! Ogni prodotto che troverai sarà in gran sconto, ma soprattutto avrà un senso.

La sezione offerte di Telefonino.net.

Che significa che “ha un senso”? Semplicemente, se è lì è perché sicuramente è una di queste cose (o anche tutte): è un dispositivo valido, ha un ottimo rapporto fra qualità e prezzo, lo abbiamo provato e merita oppure è una chicca che non possiamo trascurare.

Amazon Prime Day: come trovare le migliori offerte

Te l'ho detto, a fine articolo saresti diventato un vero e proprio professionista del risparmio. Ricapitoliamo i 5 trucchi fondamentali per fare gli affari migliori all'Amazon Prime Day 2021:

Sei pronto soldato, sufficientemente armato per essere il più bravo dei risparmiatori, quello che – durante l'Amazon Prime Day 2021 – farà sue le occasioni che gli altri non sanno trovare. Rendimi orgogliosa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

