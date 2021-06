Questo dispositivo è tanto compatto quanto efficace. Pronto a sorprenderti, il purificatore d'aria a ozono ora lo paghi circa 13€ su Amazon ed è un affare. Perché? Semplice: in un attimo, sanifichi piccoli ambienti eliminando fino al 99,9% dei batteri.

Dispositivi così solitamente hanno un prezzo ben più elevato, ed è per questo che non ho esitato a segnalarti la promozione. Applica il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e completa l'acquisto: i codici attivabili sono pochissimi perché a 13€ non è possibile venderne più di qualche unità.

Amazon: il purificatore a ozono è a prezzo regalo

Bastano pochi minuti e la camera da letto, l'ufficio, la cucina, il salotto, il bagno – la stanza che preferisci – saranno adeguatamente purificati. L'ambiente verrà invaso del quantitativo necessario di ozono affinché si possano eliminare batteri e muffe, lasciandoti libero di respirare aria pulita e fresca.

Sceglie fra 4 programmi quale sfruttare: sono dei veri e propri cicli, che permetteranno all'ambiente di essere sanificato più volte durante la giornata. Tutto quello che ti serve è una presa USB e il dispositivo sarà pronto all'uso. Sai qual è la cosa più interessante? Si tratta di un prodotto così compatto, che puoi mettere in valigia quando parti per le vacanze e sanificare tutti gli ambienti quando arrivi in hotel (o nella casa in affitto)!

Che l'ozono sterilizzi, disinfetti e – di conseguenza – deodori è cosa nota. Il fatto che si possa comprare un apparecchio in grado di farlo, spendendo così poco, è meno scontato.

Per approfittare dell'occasione, tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina, mettere il tuo sterilizzatore d'aria a ozono nel carrello ed accaparrartelo prima che le scorte finiscano. Il prezzo finale è di 13€ circa, un vero affare.

La ciliegina sulla torta è che le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

