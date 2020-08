Amazon Halo Band è ufficiale, sebbene per ora sarà disponibile in vendita solo negli Stati Uniti. Ad ogni modo, è molto interessante conoscere come il colosso dell’e-commerce abbia deciso di approcciare il settore degli smart band: un mix fra hardware, intelligenza artificiale e abbonamenti tutto incluso.

Amazon Halo: tutto sullo smart band

Non solo uno smart band, contestualmente al wearable, Amazon ha lanciato Halo. Si tratta di una piattaforma, dove – con l’aiuto dell’intelligenza artificiale – è possibile tenere sotto controllo la propria salute e i progressi dell’attività fisica.

La band non ha un display, ma solo i sensori fondamentali per controllare i propri parametri vitali, come quello per il battito cardiaco e la temperatura. Tutte le informazioni raccolte dal wearable vengono successivamente scaricate sullo smartphone attraverso l’applicazione Amazon Halo. Principalmente, il sistema è in grado di gestire quattro aspetti del benessere dell’utente: sonno, attività, forma fisica e benessere psicofisico. Infine, ci sono i “laboratori”, ovvero delle vere e proprie sfide – basate su fondamenti scientifici – per provare a migliorare le proprie abitudini.

Come anticipato, per il momento non è possibile comprare in Europa questo wearable. Tuttavia, Amazon Halo Band è già disponibile negli States con accesso anticipato e sconto speciale (ovvero 64$ circa invece di 99$ circa). Il dispositivo è in vendita in tre colori e tre dimensioni differenti. Inoltre, dopo l’acquisto c’è da considerare il costo dell’abbonamento alla piattaforma.

Non sappiamo se, e quando, il primo smart band di Amazon arriverà anche sul nostro mercato.

Smartwatch