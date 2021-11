Amazon: l'arrivo di Android 12 manda in tilt l'Appstore

L'Appstore di Amazon con Android 12 è completamente inutilizzabile. È questo che traspare dai numerosi messaggi che diversi utenti stanno pubblicando sul forum di supporto del colosso statunitense, una situazione che sta mettendo a dura prova gli utenti (fortunatamente ancora pochi) che posseggono uno smartphone aggiornato all'ultima major release di Android.

L'Appstore di Amazon fa a botte con Android 12

Dalle prime informazioni pubblicate dagli utenti colpiti da questo grave bug dell'Appstore di Amazon con Android 12, sembra che il problema sia legato alla gestione dei DRM di Amazon con il sistema operativo di Google. Ad oggi, inoltre, il colosso dell'eCommerce non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, nemmeno per assicurare gli utenti che il bug in questione è stato riconosciuto e che verrà presto risolto dal team di sviluppo.

Silenzio tombale che si scontra invece con l'incredulità di chi non può accedere alla propria libreria di applicazioni sull'Appstore di Amazon, con tutti i disagi che ne conseguono. Possibile che l'azienda, nonostante i numerosi mesi di beta testing di Android 12, non abbia pensato di testare a fondo il proprio Appstore per valutare l'eventuale comparsa di bug o altri problemi? Purtroppo la risposta a questa domanda non è ancora nota; l'unica fortuna per Amazon è che Android 12 è disponibile su una manciata di smartphone: i Google Pixel 6 e la serie Galaxy S21 di Samsung.

La speranza è che il team di sviluppo rilascerà presto un hotfix per risolvere il problema alla radice.