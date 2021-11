Amazon: 10 cose tech ECONOMICHE mai più senza a meno di 25€

Shopping di cose tech, senza lasciarci l'intera disponibilità della carte di credito? Amazon è il posto giusto. Questi 10 prodotti sono i classici “mai più senza” e costano meno di 25€. Tutti di ottima qualità, tutti utili (oltre che sfiziosi). Su ognuno, se sei abbonato Prime, godi di spedizioni rapide e gratis.

Amazon: cose tech a meno di 25€

Una carrellata dei dispositivi economici, a tema tecnologia, che secondo me sono imperdibili. Un lungo elenco che spazia in diverse categorie: sceglili per te, ma non solo. Sono delle idee regalo per Natale pronte a garantirti un figurone, a basso prezzo.

Amazon Echo Flex a 14,99€

Il primo è lui, il dispositivo che adoro. Lo smart speaker Echo Flex, pienamente compatibile con l'assistente vocale Alexa. Super compatto, lo metti ovunque, ma il bello è che è un vero concentrato di tecnologia. Usi la voce per chiedere informazioni e comandare la casa smart, ma mica puoi fare solo questo. C'è il Bluetooth, ad esempio, che rende smart quelle belle casse che non lo sono. C'è un ingresso jack audio da 3,5 millimetri, che invece rende smart quelle casse proprio vecchie, che suonano ancora bene. Per finire, c'è una porta USB: puoi usarla per la ricarica dei tuoi device, ma anche per collegare diversi accessori (come un sensore di movimento). Il prezzo? Assurdo: lo prendi a 14,99€.

Amazon Fire TV Stick Lite a 18,99€

Il secondo prodotto da avere è Fire TV Stick Lite. Perché? Beh, con meno di 20€ rendi smart qualsiasi televisione o schermo dotati di ingresso HDMI, mica poco. Una chiavetta, con a bordo una personalizzazione di Android, pronta ad aprirti un mondo: film, video, serie TV, documentari e musica dalle piattaforme che ami di più (e alle quali sei abbonato, come Netflix, DAZN, Disney+, ecc), ma non solo. Scarichi applicazioni, navighi su Internet e – grazie al telecomando intelligente – dialoghi con Alexa. Vuoi mettere la comodità di accendere una luce smart, mentre guardi la tua serie preferita? Lo porti a casa (in sconto) a 18,99€ appena.

Amazfit Band 5 A 22€

Il terzo device è uno smartband, ma mica uno a caso! Si tratta di Amazfit Band 5, per me uno dei migliori per equilibrio fra qualità e prezzo. Non solo è completissimo – perfetto per salute (ha anche la funzione di saturimetro), sport e notifiche – ma è anche di più. Anche lui integra la possibilità di interagire con Alexa, direttamente dal polso: puoi impartire comandi, senza prendere lo smartphone. Una comodità assurda. In sconto, lo porti a casa 22,43€.

Amazon Blink Mini a 22,99€

E la tranquillità di casa? Ho pensato anche quello, con un piccolo concentrato di tecnologia: Blink Mini. Una videocamera di sicurezza, con sensore FHD, che sistemi ben nascosta dove vuoi e controlli l'ambiente circostante. Compatibilità massima con l'applicazione per smartphone, ma anche con Alexa (vedi le immagini da uno smart display, ad esempio), ma non solo. Infatti, c'è l'audio bidirezionale: ascolti quello che succede e puoi anche intervenire, facendo riprodurre al dispositivo dei messaggi vocali, che mandi in tempo reale tramite applicazione. A completare il tutto, la visione notturna e il rilevamento dei movimenti. Oltre a questo, un rezzo scontato da non perdere: ora la prendi a 22,99€.

Presa intelligente Tapo a 9,99€

Se, come la sottoscritta, hai la mania di rendere smart qualsiasi cosa sia possibile, una presa intelligente è la scelta più furba che puoi fare. Per la stufa, per la macchina del caffè, per il condizionatore e persino per le luci di Natale. La metti fra la presa a muro e quella del prodotto da rendere intelligente e il gioco è fatto. In un attimo, la colleghi a Internet tramite WiFi e poi gestisci tutto tramite applicazione o con la voce. Ho scelto questo modello di Tapo perché mi fido del brand e perché ora costa pochissimo: la porti a casa a 9,99€.

Multipresa con mensola a 15,99€

Tanto lo so io e lo sai tu: a casa hai un più dispositivi da ricaricare che prese disponibili. Ecco perché questa genialata, con tanto di mensola di supporto, è da avere. Un solo prodotto, due prese normali e 4 di tipo USB. Sopra c'è il ripiano per appoggiare i dispositivi in carica. Più comodo di così? E poi è anche bella, oltre che economica: portala a casa a 15,99€.

Sensore smart per rubinetto a 22,50€

Ok, ora passiamo a come ti lavi le mani. Sono sporche e le usi per aprire il rubinetto? Non ha molto senso, se ci pensi. Ecco perché esistono prodotti come questo – che fra l'altro è parte dell'ecosistema Xiaomi – che ti permettono di erogare acqua in modo automatico (e ovviamente fermare l'erogazione). Lo installi su qualsiasi rubinetto: in kit ricevi un sacco di adattatori e due chiavi. Io (ti pare che non lo abbia?!) l'ho montato in meno di 5 minuti e di certo non sono un asso del fai da te. A disposizione, due sensori: se sfiori quello laterale, l'erogazione è continua, se invece passi la mano sotto il dispositivo, l'erogazione continua finché viene rilevato un movimento. Geniale ed economico: spunta il coupon in pagina per averlo a 22,50€ circa appena.

Tile Mate 2022 a 17,50€

Uno dei prodotti di tecnologia must have secondo me è un trovatutto Bluetooth, soprattutto per gestire le chiavi (o qualsiasi cosa tendi a perdere in giro per casa e non solo). Ho selezionato un modello di Tile perché mi fido del brand e so quanto è completo. Si tratta di una versione recentissima e – quindi – oltre che usarlo in abbinata allo smartphone (sfruttando l'applicazione per Android e iOS), puoi usarlo anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Adesso lo porti a casa a 17,50€ in sconto da Amazon.

Dispositivo per rendere smart l'autoradio a 16,79€

Occupiamoci per un attimo dell'auto. Se la tua è vecchiotta, e hai un'autoradio che probabilmente ha riportato la notizia della caduta del muro di Berlino, sappi che c'è un modo per rendere tutto più smart, con investimento minimo. Da qualche anno, esistono prodotti che metti nell'accendisigari della macchina e – semplicemente usando le frequenza radio FM – riproducono i contenuti di smartphone e chiavette USB, direttamente sulle casse della vettura. Questo modello in particolare è dotato di ampio display, doppia porta USB (una è per la ricarica dei dispositivi), connessione Bluetooth, funzione di vivavoce e pulsanti rapidi di gestione. Ah, c'è anche un telecomando e porti tutto a casa a 16,79€ appena adesso.

Telemetro laser compatto a 23,99€

Per finire, uno sfizio tech, che ti permetterà di mettere via una volta per tutte lo scomodissimo metro analogico. Un telemetro, ma di quelli digitali spettacolari. Anche lui è parte dell'ecosistema di dispositivi Xiaomi ed è – oltre che facilissimo da configurare – anche super completo. Un modello laser che arriva a misurare fino a 40 metri di distanza ed è dotato di batteria ricaricabile USB (dura tantissimo). In più è incredibilmente compatto, puoi sfruttarlo anche per uso professionale, grazie alle tantissime funzioni delle quali è dotato. Lo prendi a 23,99€ soltanto ed è anche una validissima idea regalo utile.

Come promesso, 10 cose tech tutte economiche, che sono su Amazon a meno di 25€. Prodotti utili, sfiziosi e – soprattutto – di ottima qualità, soprattutto in rapporto al prezzo. Vuoi ancora di più? Allora devi assolutamente scoprire le 10 genialate a meno di 15€, che ti semplificano la vita, e trovi sempre su Amazon. Ricorda: se cliccando su un link, l'offerta non corrisponde a quella segnalata, si tratta di promozioni (purtroppo) già scadute. Nel momento in cui scrivo, sono ancora tutte attive.