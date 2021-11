Amazon: 10 GENIALATE economiche utili da avere (meno di 15€)

Su Amazon puoi trovare le classiche genialate che non ti aspetti, ma poi le provi e non puoi più farne a meno. Ne ho selezionate 10 super economiche: costano meno di 15€ e godono di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: genialate a basso prezzo, super utili

Una bella carrellata di prodotti di tutti i tipi. Un solo comune denominatore: a modo loro, sono tutte super utili. Inoltre, costano molto poco.

Il primo gadget ce l'ho anche io e la uso ogni volta che porto fuori il cane: una luce da testa, funzionante attraverso batteria ricaricabile tramite USB. Un fascio di luce potente, che parte direttamente dalla testa, e ti lascia le mani libere. Super furba, ha 6 modalità di utilizzo: luce intensa e media, fascio bianco diramato intenso o medio, luce rossa e luce rossa alternata (per richiede aiuto). Inoltre, c'è la modalità che sfrutta il sensore integrato: accendi e spegni la luce, semplicemente passando la mano vicino allo stesso. Lo prendi a 11,99€ appena.

Il secondo dispositivo è utilissimo se hai una bicicletta. Una pompa automatica, che gonfia lo pneumatico in un attimo, sfruttando la bomboletta di CO2, che puoi sostituire quando è scarica. Senza sforzo, in un attimo, effettui l'operazione: praticissimo. Incredibilmente compatto, lo conservi in tasca senza sforzo. Lo prendi a 15€ circa: spunta il coupon e completa l'ordine per approfittarne.

Il terzo prodotto è un vero e proprio spettacolo. Una penna, che in realtà è. un concentrato di attrezzi utili: torcia LED, apribottiglie, penna a sfera e chiave esagonale. Dotata di un design super elegante, è anche un'ottima idea regalo, che può tornare utile in un sacco di contesti. Prendila adesso a 11,99€, grazie agli sconti del momento.

Il quarto dispositivo ritengo debba essere in ogni casa, assolutamente. Odio i microonde che, quando li apri, ti mettono la nausea per quanto sono sporchi: resti di cibo incrostati e non oso immaginare cos'altro. Questo dispositivo geniale, ti permette di pulire in modo efficace usando il vapore: aggiungi acqua e aceto, metti il prodotto nel fornetto e lo avvii per 7 minuti. Risultato garantito! Lo prendi a 9,99€ e – siamo onesti – il design è proprio simpatico!

Restiamo in tema microonde, perché oggi ti mostro il nuovo modo di cucinare risparmiando un sacco di tempo, senza comprare attrezzi miracolosi e super costosi. Questa vaporiera Snips a 2 piani ti permette di usare il forno a microonde per cucinare contemporaneamente, e in pochi minuti, due pietanze. Una valida alternativa al pranzo a base di patatine o pizze surgelata: del pesce, delle verdure, della carne, quello che preferisci. Prepari tutto velocemente e senza sforzo. Il prezzo è ridicolo: 9,99€ appena.

Il sesto prodotto è per due categorie: i veri esperti del fai da te e quelli che si avventurano in attività come questa di domenica (presente!). Una polsiera magnetica, perfetta per tutte le volte che sali sulla scala e solo dopo ti rendi conto che hai lasciato tutti i chiodi sul mobile. Li metti al polso e li prendi solo quando servono: geniale, comodo, utile. Lo porti a casa in sconto a prezzo ottimo, solo 7,99€: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne.

La settima genialata è una luce da water. Non riderci su perché c'è chi va in bagno di notte e dimentica di accendere le luci e chi invece mente. Ecco, questa luce, con tanto di sensore automatico per l'accensione, ti permetterà (quantomeno) di sederti al posto giusto. Pensa, puoi addirittura scegliere fra 16 colori diversi quello che ti ispira di più, letteralmente. Lo prendi a 10,99€.

Lascia che ti racconti di come, sfregando le mani su una saponetta d'acciaio (quindi infinita) i cattivi odori spariscano dalle mani. Non è uno scherzo, è una qualche forma di reazione chimica che non sto qui a dettagliare (anche perché non saprei farlo), ma che realmente elimina la puzza di cipolla, aglio, pesce e altro dalle mani: tutto senza additivi chimici. Se questa non è una genialata! La porti a casa a 6,55€ appena con basetta di appoggio: la prendi una volta, la usi all'infinito.

Ancora un prodotto utile per il quotidiano, per la tua battaglia agli sprechi! Oppure rientri nella categoria di quelli che premono a caso sul tubetto del dentifricio? Perché se è così, devi rimediare subito con questo spremi tubetto: fa letteralmente quello che suggerisce il nome, permettendoti di usare fino alla fine il prodotto. La confezione da due la prendi a 8,80€.

Per finire, qualcosa di tech la volevo mettere comunque. Allora perché non un ingranditore di schermo per smartphone? Un prodotto che va capito, ma può tornare utile in un sacco di situazioni. Letteralmente, fa da lente d'ingrandimento, mostrando lo schermo più grande: funziona senza batteria, devi solo posizionare il device e sei pronto. Quando non lo usi, lo richiudi e non ingombra spazio. Lo porti a casa a 12,99€ appena.

Visto quante genialate utili, perfette idee regalo per Natale, puoi portare a casa a prezzo super da Amazon? Ricorda: godono tutte di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.