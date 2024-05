Amazfit GTR 3: su Amazon AFFARONE incredibile a soli 99€

Di smartwatch ce ne sono davvero tanti, ma pochi sanno unire qualità stellare, prestazioni top e un prezzo da urlo. Tra questi campioni del polso spicca l’Amazfit GTR 3, che oggi è il protagonista di una promozione imperdibile su Amazon: il prezzo scende da 149,90 euro a soli 99,90 euro. Un affare del genere è raro, quindi meglio sbrigarsi prima che le scorte si esauriscano!

Amazfit GTR 3: pronti a fare l’affare del giorno?

Questo smartwatch non è solo bello, è uno spettacolo di tecnologia da indossare. Realizzato con materiali di altissima qualità, ha una cassa circolare che custodisce un pannello AMOLED HD da 1.39 pollici. L’orologio intelligente Amazfit GTR 3 ha un altimetro barometrico integrato per aiutarvi a tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle vostre attività all’aperto e supporta i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il vostro percorso.

E non temete l’acqua: il GTR 3 è impermeabile fino a 5 ATM. Ideale per nuotare, fare la doccia, o per quelle volte che vi cade il caffè addosso: un grande classico, no? Con oltre 150 modalità sportive integrate per adattarsi alle vostre scelta di attività, l’orologio sportivo Amazfit GTR 3 può tenere traccia di metriche come frequenza cardiaca, calorie bruciate e altro. Può riconoscere in modo intelligente i vostri movimenti e iniziare a registrare i dati sportivi correlati.

Con il monitoraggio del ciclo femminile, il fitness tracker Amazfit GTR 3 registra il vostro periodo mestruale attuale in modo da poter ottenere previsioni per i prossimi periodi mestruali e fertili e ricevere promemoria per evitare sorprese. Il fitness tracker Amazfit GTR 3 può monitorare la frequenza cardiaca tutto il giorno, anche durante il nuoto. Con avvisi per frequenze cardiache anormalmente alte o basse, oltre al monitoraggio delle zone di frequenza cardiaca in modo da poter ottimizzare i vostri allenamenti, l’orologio è un partner per la salute completo e facile da usare per tutti. Potete anche controllare i vostri dati sul sonno in modo rapido, semplice e direttamente sullo schermo dell’orologio e non vi preoccupate di nulla perché la potente batteria incorporata può durare fino a 21 giorni.

In poche parole, l’Amazfit GTR 3 è uno smartwatch meraviglioso e al prezzo di soli 99,90 euro sarebbe un crimine lasciarselo scappare. E con Amazon Prime, lo avrete in pochissimi giorni senza spese di spedizione. Non perdete questa occasione!