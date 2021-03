Amazfit Bip S in sconto su Amazon a 44€. Spendi poco e metti al polso uno smartwatch perfetto per lo sport, grazie anche al GPS integrato. Si tratta di un’offerta lampo con scorte limitate.

Amazfit Bip S: ottimo sconto su Amazon

Un wearable super leggero, ma con ampio display, che ti permetterà di tenere sotto controllo tutte le notifiche ricevute sullo smartphone, ma non solo. Infatti, è un dispositivo nato principalmente per accompagnarti durante l’attività sportiva: non a caso c’è il GPS integrato e il supporto a diversi tipi di workout.

Amazfit Bip S è anche un valido alleato per la salute, grazie a funzionalità come il monitoraggio del battito cardiaco e la valutazione PAI. Potrai ovviamente contare su un’ottima autonomia energetica e su un’applicazione per Android e iOS realizzata per permettere allo smartwatch di interfacciarsi senza problemi con il tuo device.

In questa fascia di prezzo è veramente difficile pensare di trovare di meglio, per questo – se ti serve un nuovo wearable – non perdere l’occasione di portare a casa Amazfit Bip S a 44€ circa. Ricorda, per ottenere il massimo dello sconto, di spuntare in pagina il coupon di 14€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch