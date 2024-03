Amazfit Balance: tecnologia all'avanguardia in SUPER sconto

Lo smartwatch Amazfit Balance è molto più di un semplice accessorio per il polso, è un compagno affidabile per il tuo stile di vita connesso. Oggi, con uno sconto imperdibile del 17% su Amazon, è il momento perfetto per farlo tuo al prezzo vantaggioso di soli 208,55 euro, anziché 249,90 euro.

Amazfit Balance: bello, moderno e in super sconto

Grazie alla partnership tra Amazfit e Mastercard, il pagamento diventa ancora più semplice con Zepp Pay. Con la tecnologia NFC integrata, puoi associare fino a otto carte bancarie direttamente al tuo Amazfit Balance e fare acquisti contactless direttamente dal polso, con la sicurezza di password protette.

Se la tua banca non è supportata, puoi sempre collegare il tuo account Curve. Curve ti offre la flessibilità di aggiungere le tue carte bancarie e utilizzarle tramite Zepp Pay con facilità.

Con le sue capacità avanzate di monitoraggio della salute, è come avere un personal trainer e un consulente benessere sempre al tuo fianco. Oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e dello stress, questo orologio smart misura anche otto parametri di composizione corporea, fornendo una visione dettagliata della tua salute e del tuo benessere.

Per chi cerca un riposo migliore, l’Amazfit Balance offre una suite completa di strumenti di guida al sonno e rilassamento, inclusa una prova gratuita di Zepp Aura. Con rapporti dettagliati sul sonno, meditazioni guidate e esercizi di respirazione, questo servizio AI ti aiuta a ottenere il riposo di cui hai bisogno per affrontare al meglio la giornata.

E non dimentichiamoci del GPS dual-band con precisione leader del settore. Che tu stia facendo jogging nel parco o esplorando nuove strade in città, potrai contare su una navigazione precisa e affidabile, grazie alla tecnologia avanzata di Amazfit.

Il design elegante e leggero dell’Amazfit Balance, con il suo ampio display AMOLED da 1,5″, completa il pacchetto. Questo orologio non solo offre prestazioni eccezionali, ma si presenta anche con stile, ideale per qualsiasi occasione.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di avere tecnologia all’avanguardia direttamente al polso. Approfitta dello sconto del 13% su Amazon e acquista l’Amazfit Balance al prezzo speciale di soli 208,55 euro.