Amazfit Balance in offerta: pagamenti contactless, BIA e tante funzioni per la salute

L’Amazfit Balance è una scelta intelligente per chi sta cercando un dispositivo indossabile che non solo tenga traccia dell’attività fisica e della salute, ma offra anche funzionalità avanzate come la misurazione della composizione corporea e il supporto per pagamenti contactless.

Attualmente è in offerta su Amazon a soli 215€, grazie ad un generoso sconto del 14% sul suo normale prezzo di listino.

L’Amazfit Balance offre la possibilità di effettuare pagamenti contactless protetti da password grazie alla tecnologia NFC e alla partnership con Mastercard, permettendo di associare fino a otto carte bancarie per transazioni veloci e sicure direttamente dal polso.

Oltre al tradizionale monitoraggio di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress e qualità del sonno, questo smartwatch si distingue per la sua capacità di misurare rapidamente otto parametri di composizione corporea, inclusi grasso corporeo, muscoli, percentuale di acqua, massa ossea, percentuale di proteine, BMI e metabolismo basale, fornendo un quadro completo della tua salute fisica direttamente dal polso.

Con gli strumenti di guida al sonno e rilassamento di Zepp Aura, gli utenti possono approfittare di una prova gratuita che adatta paesaggi sonori alle letture biometriche dello smartwatch, offrendo un servizio AI personalizzato per migliorare la qualità del sonno e favorire il rilassamento.

L’GPS dual-band assicura una precisione del tracciamento senza precedenti, anche in ambienti difficili, grazie all’uso di segnali provenienti da sei sistemi satellitari e a un’antenna GPS dual-band a polarizzazione circolare, rendendo l’Amazfit Balance lo strumento ideale per gli appassionati di outdoor e attività fisica.

Il design classico e l’ampio display AMOLED da 1,5″ dell’Amazfit Balance uniscono eleganza e funzionalità, con una struttura metallica super leggera di soli 35g e un display ad alta risoluzione di 480×480, capace di raggiungere una luminosità di picco di 1.500 nit per una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.

L’Amazfit Balance Smart Watch offre un’esperienza completa per il fitness, la salute e oltre, combinando tecnologia avanzata, design elegante e una vasta gamma di funzionalità per migliorare il benessere quotidiano. Non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!