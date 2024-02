Amazfit Active, offerta bomba: smartwatch formidabile a meno di 130€

L’Amazfit Active è attualmente disponibile in offerta su Amazon al prezzo scontato di 129,90€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo consigliato di 149,90€. Questo smartwatch vanta un design superleggero ed elegante, che lo rende adatto per ogni occasione, sia per l’uso quotidiano che durante le sessioni di allenamento.

Dotato di un display AMOLED da 1,75″ ad alta definizione, l’Amazfit Active offre un’esperienza visiva vivida e coinvolgente, con la possibilità di scegliere tra oltre 100 coloratissimi quadranti per personalizzare il proprio stile.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo smartwatch è la batteria di lunga durata, che può durare fino a 14 giorni con un’unica carica. Questo consente agli utenti di rimanere carichi durante le giornate lavorative, durante le attività sociali e durante le sessioni di fitness, senza dover preoccuparsi di ricariche frequenti.

L’Amazfit Active è dotato della tecnologia Zepp Coach, un’intelligenza artificiale che genera piani di allenamento personalizzati in base alle esigenze dell’utente. Questo consente di ottimizzare l’allenamento, gestire il recupero e monitorare i progressi nel raggiungere gli obiettivi fitness.

Grazie ai 5 sistemi di posizionamento satellitare e alla navigazione su percorsi, questo smartwatch tiene traccia accurata delle attività outdoor, consentendo agli utenti di esplorare nuovi percorsi con sicurezza e precisione.

LAmazfit Active supporta chiamate telefoniche e riproduzione musicale Bluetooth, consentendo agli utenti di rispondere alle chiamate in arrivo, controllare la fotocamera e la musica del telefono direttamente dal polso, e memorizzare la propria musica sull’orologio per ascoltarla senza la necessità di avere il telefono con sé.

L’Amazfit Active offre una combinazione di design elegante, funzionalità avanzate e prestazioni affidabili, rendendolo un compagno ideale per chiunque cerchi un orologio intelligente versatile e affidabile. Non farti scappare questa offerta di Amazon e acquistalo ad un prezzo formidabile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.