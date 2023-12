Alexa, GPS, SpO2 e design PREMIUM: Amazfit GTR 2 crolla a 109€

Se per questo Natale hai intenzione di regalarti uno smartwatch di fascia alta risparmiando tantissimo, sappi che l’eccellente Amazfit GTR 2 è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, utilizzando il coupon in pagina del valore di 20€, quest’oggi ti bastano appena 109€ per allacciare al polso un wearable di cui non ti pentirai mai.

Basta un rapido sguardo al design di Amazfit GTR 2 per capire fin da subito che non si tratta del classico smartwatch economico di sempre: la cassa circolare in alluminio abbraccia un bellissimo pannello touch a colori, mentre i due tasti fisici laterali sono facilmente raggiungibili e molto utili.

Amazfit GTR 2 è lo smartwatch di fascia alta che costa come un low budget su Amazon

Lo smartwatch a marchio Amazfit integra Amazon Alexa, monta un modulo GPS indipendente e puoi anche gestire il playback audio del tuo telefono direttamente dallo smartwatch. Come se non bastasse, lo smartwatch ti assicura un tracciamento completo e profondo della salute e del fitness: il sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca e la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), mentre l’anima smart traccia con precisione le informazioni più importanti relative a più di 90 modalità di allenamento.

Con un prezzo finale su Amazon tipico di un comune wearable low budget, lo smartwatch di fascia alta a marchio Amazfit è l’occasione hi-tech che non puoi assolutamente farti scappare; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

