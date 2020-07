Gli appassionati di Fantacalcio che ci leggono sono sicuramente ben informati, sanno tutto sulla loro rosa e sono organizzatissimi con siti e app di riferimento. Tuttavia il caos regna sovrano tra calendari che si sovrappongono e turn over che confonde i piani anche dei più esperti. Insomma: per affrontare il finale di campionato e portare alla vittoria la propria fantasquadra servono alleati. Alexa è qui per questo.

Alexa gioca al Fantacalcio

Amazon ha annunciato che da oggi Fantacalcio.it porta su Alexa la nuova versione della propria skill a disposizione di tutti gli utenti che hanno un Amazon Echo a disposizione. A cosa serve? Lo spiega direttamente Quadronica srl nella propria scheda descrittiva:

avere consigli su chi schierare (“Chi schiero tra Zapata e Immobile?”)

avere simpatiche previsioni sul futuro della propria fantasquadra (“Chiedi alla fattucchiera cosa mi succederà al fantacalcio”);

Chiedere informazioni sui voti ufficiali di Fantacalcio.it (“Quanto ha preso Skriniar?”);

ottenere consigli sui migliori incroci di portieri da acquistare all'asta ("Quante volte si incroceranno in casa Szczesny e Handanovic?", "Consigliami un incrocio interessante");

consultare rapidamente le statistiche dei singoli giocatori, incluse le quotazioni (“Chiedi a Fantacalcio le statistiche di Immobile”, “Quanti assist ha fatto Luis Alberto?”, “Dammi la quotazione di Mertens”, “Quanti gol ha segnato Quagliarella l’anno scorso?”);

avere suggerimenti su nomi simpatici da dare alla propria fantasquadra (“Consigliami un nome per la mia squadra”);

restare aggiornato con le notizie più importanti di Fantacalcio.it su squadre e giocatori (“Dammi le news sulla Juve”, “Dammi le ultime su Donnarumma”);

sapere in anteprima le probabili formazioni (“Dimmi la probabile formazione del Milan”) e le probabilità di gioco del singolo giocatore (“Giocherà Ilicic?”)

sapere quanto tempo manca alla consegna della prossima formazione (“Quanto manca alla consegna della formazione?”);

chiedere informazioni sui regolamenti di Fantacalcio (“Come funziona il modificatore?”);

scoprire aforismi e frasi divertenti sul Fantacalcio (“Dimmi una curiosità”).

Fantacalcio.it è oggi il principale portale italiano sul Fantacalcio, dunque a livello di statistiche e contenuti è in grado di fornire un grande bacino di conoscenza. Alexa ci mette la voce, il divertimento lo mette l’utenza. Per installare la skill clicca qui.

Chissà come se la caverebbe Alexa durante l’asta. Ma questo no, questo non glielo lasceremo fare!

