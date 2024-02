Acquista Samsung Galaxy Tab A9+ (in SCONTO) e ricevi le Buds FE in OMAGGIO

I dispositivi Samsung sono tra i migliori basati su Android, e Samsung Galaxy Tab A9+ non fa sicuramente eccezioni. In questo momento, non solo pagherai il tablet solo 239,00€ in sconto, ma ti verranno regalati gli auricolari Bluetooth Samsung Galaxy Buds FE. Scopriamo tutte le caratteristiche del bundle.

Samsung Galaxy Tab A9+: tutte le caratteristiche

Con 4GB di RAM, il Galaxy Tab A9+ gestisce il multitasking senza problemi, garantendo fluidità e prestazioni impeccabili. La memoria interna da 128GB, espandibile fino a 1TB, ti offre lo spazio necessario per archiviare tutti i tuoi file, foto e video, senza preoccuparti mai dello spazio disponibile.

Grazie alla funzione Multischermo, tablet ti consente inoltre di dividere lo schermo in tre parti e utilizzare fino a tre app contemporaneamente. Che tu stia disegnando, guardando immagini o chattando con gli amici, potrai farlo senza interruzioni, mantenendo sempre sotto controllo tutto ciò che ti interessa.

Samsung Galaxy Tab A9+ si impegna per garantire la tua sicurezza. Con funzionalità come Secure Folder per proteggere i tuoi dati personali e Privacy Dashboard per monitorare il livello di sicurezza del dispositivo, puoi affidarti alla lunga esperienza di Samsung per un prodotto sicuro e affidabile, lasciandoti tranquillo e sereno.

In omaggio con il tuo tablet, riceverai un paio di Samsung Galaxy Buds FE, gli auricolari wireless perfetti per completare la tua esperienza multimediale. Goditi un suono di alta qualità e la totale libertà di movimento, senza l’ingombro dei fili, permettendoti di immergerti completamente nel tuo mondo sonoro preferito.

Scopri la qualità di Samsung con il tablet Galaxy Tab A9+ e le Buds FE a soli 239,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.