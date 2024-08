Acquista Redmi Pad Pro 5G: in REGALO Smart Pen e Keyboard

Fai subito l’affare del giorno grazie al bundle disponibile solo per oggi sul Mi Store. Acquista il Redmi Pad Pro 5G a soli 379,90€. In regalo ricevi la Redmi Smart Pen, del valore di 79,90€, e la Redmi Pad Pro Keyboard, del valore di 99,90€. Un’occasione imperdibile.

In questo modo elevi produttività e intrattenimento per vivere al massimo le tue passioni grazie a questo tablet full optional dalle prestazioni elevate. La versione in promozione è quella da 6GB di RAM e 128GB di ROM. Devi essere veloce perché stanno terminando le scorte.

Redmi Pad Pro 5G: divertimento assicurato

Con un ampio display immersivo da 12,1 pollici e tecnologia a 2,5K con protezione degli occhi hai tanto, ma tanto divertimento assicurato. Protagonista lo Xiaomi Redmi Pad Pro 5G, oggi tuo in bundle con Redmi Smart Pen e Redmi Pad Pro Keyboard in regalo.

Sfruttalo a casa, ma anche in viaggio grazie alla sua straordinaria batteria da 10000 mAh che offre fino a 14,49 ore di riproduzione video con una ricarica completa. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 33W è pronto all’uso in pochissimo tempo.

Il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 è una vera bomba in quanto a prestazioni e velocità che, unito a Xiaomi HyperOS, assicura un’esperienza utente fantastica. Acquistalo adesso, per te in regalo Redmi Smart Pen e Redmi Pad Pro Keyboard.