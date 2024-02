Acquista un Galaxy Watch6 e i Buds FE: per te un EXTRA 20%

Il risparmio è assicurato sullo Store di Samsung! Infatti oggi, acquistando 2 wearable, ottieni un extra sconto del 20% direttamente in carrello. Acquista il Samsung Galaxy Watch6 a soli 249 euro, invece di 299 euro, e i Samsung Galaxy Buds FE a soli 89 euro, invece di 109 euro. Subito per te un risparmio del 20% extra oltre al prezzo già promozionato dei due articoli. Niente male vero? La consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Samsung Galaxy Watch6 + Buds FE = 20% di extra sconto

Aggiungi in carrello il Samsung Galaxy Watch6 a 249 euro e i Samsung Galaxy Buds FE a 89 euro. Subito per te un ulteriore extra sconto del 20% per un risparmio da sballo. Cosa stai aspettando. Il Galaxy Watch6 è uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. I suoi sensori misurano frequenza cardiaca, livello di stress, pressione arteriosa, sonno, composizione corporea, fasi del ciclo ed elettrocardiogramma. I Galaxy Buds FE sono auricolari potenti e super comodi da indossare.

Acquista il Galaxy Watch6 e i Galaxy Buds FE con il 20% di extra sconto. Con Samsung hai la possibilità di pagare anche in comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Tutti gli ordini con importo uguale o superiore a 30 euro possono essere rateizzati senza interessi per 3 mesi con prima rata al momento dell’acquisto e restanti nei mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.